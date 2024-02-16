晚安小雞「光YT會員訂閱」月賺至少50萬　一票粉絲認：雞蛋糕等級

▲晚安小雞YouTube頻道有超過12萬人訂閱。（圖／翻攝自YouTube／晚安小雞官方頻道）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣網紅「晚安小雞」和同夥阿鬧日前赴柬埔寨，自導自演遭詐騙集團凌虐洗劫，被警方逮捕，除了驚動柬國當局，也掀起國內一陣譁然。就有網友指出，晚安小雞YouTube的會員訂閱是有分階級的，且光是這部分的收入，每月至少50萬起跳。

從「晚安小雞」的網站可見，若訂閱一般會員「雞蛋糕」，每月有2部影片可看，還有專屬留言貼紙；而「經理會員」則是每個月4部影片及專屬留言貼紙；至於最高等級的「董事長會員」，除了經理會員的待遇外，滿6個月即可加入專屬群組。

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▲晚安小雞會員有三種等級。（圖／翻攝自晚安小雞網站）

就有知情人指出，雞蛋糕等級的訂閱費每個月75元，經理級每個月要300元，而董事長級別每月甚至要1000元；而他光是YouTube會員訂閱的收入，每個月至少50萬起跳，「畢竟超多粉絲都有加入。」而另一名網友也點頭表示，「好多人說自己是雞蛋糕等級。」

不僅如此，「晚安小雞」還有推出百貨商城，從衣褲、雞湯、泡菜到寢具都有。怎料，他為了流量造假直播，如今被柬國警方逮捕，令人不勝唏噓。

另外，最新消息指出，柬埔寨西港省初級法院法官裁定，網紅晚安小雞與阿鬧犯下煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。

▼晚安小雞會員訂閱費用。（圖／翻攝自YouTube／晚安小雞官方頻道）