警破毒窟逮詐團車手！　點鈔機算黑錢...春聯還貼「賺他一個億」

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義一名詐騙集團蘇姓車手以出租公寓為據點，在嘉義市東區各處提領被害人遭詐款項，警方日前執行搜索，前往車手租屋處，門外還掛著「賺他一個億」春聯，除拘獲蘇姓車手外，另查獲強盜通緝犯2名、毒品通緝犯1名，並查扣毒品咖啡包共623包等證物。偵訊後將全案依毒品危害防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、詐欺等案移送嘉義地方法院檢察署偵辦，或相關司法單位歸案。

▲車手在租屋處外貼「賺他一個億」春聯。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義市政府警察局第二分局偵查隊於2023年11月間追查發現，蘇姓車手在嘉義市東區各處提領被害人遭詐款項，經長期埋伏蒐證，得知該名車手以嘉義市西區友孝路一處出租公寓為據點，且該處出入複雜，屋內時常飄散出濃厚毒品味，乃分別向嘉義地方法院及嘉義地方檢察署聲請搜索票及拘票獲准，於春節假期前執行搜索。

專案人員當場除拘獲蘇姓車手外，另查獲強盜通緝犯2名、毒品通緝犯1名，並於現場查扣毒品咖啡包共計623包、愷他命、磅秤、點鈔機、4萬1300元、子彈8顆及手機21支等證物，全案將涉案犯嫌及通緝犯依毒品危害防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、詐欺等案移送嘉義地方法院檢察署偵辦。

警方進入出租公寓時看到門旁高高掛著「賺他一個億」春聯，客廳坐著數名男女正在拉K，桌上放著多組K盤、愷他命毒品及數支手機，地上甚至還放著點鈔機，拘提對象蘇姓車手正在房內呼呼大睡，被逮時還一臉睡眼惺忪，另屋內尚有3間房間仍反鎖不願開門，警方不斷敲房門要求房內人員開門，「開門！不然我們就破門了！」員警大聲喝斥，破門進入後才發現原來房間內分別居住2名強盜通緝犯及1名毒品通緝犯，且其中徐姓及張姓強盜通緝犯分別持有328包及295包毒品咖啡包。

嘉義市政府警察局第二分局分局長簡彥匡表示：治安維護工作平時即持續執行，且現正逢春節期間，警察仍將秉持守護社會治安的決心，持續查緝毒品、詐欺及各類犯罪，全力打擊不法絕不手軟，徹底瓦解犯罪結構與管道。