柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

▲晚安小雞「自導自演被抓」判決出爐，判處2年。（圖／翻攝 General Commissariat of National Police ）

記者邱晟軒／綜合報導

「晚安小雞」、「阿鬧」慘了！柬埔寨當局今（16）上午火速裁定，「晚安小雞」、「阿鬧」兩人犯下煽動製造社會動亂罪，各重判2年刑期，並各罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）；其中，法院判決更意外揭露了「晚安小雞」與「阿鬧」兩人的真實姓名。

根據《柬中時報》報導，西港（西哈努克）省初級法院法官裁定，「晚安小雞」本名陳能釧（31歲），「阿鬧」本名魯祖顯（34歲）來柬埔寨的目的是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強姦和人體器官交易的造假影片。

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▲「晚安小雞」、「阿鬧」遭逮捕。（圖／翻攝 General Commissariat of National Police ）

法院進一步指出，「晚安小雞」、「阿鬧」在當地時間2月12日晚間在「晚安小雞」臉書粉絲團直播，展示自己在一棟大樓被保全發現、毆打。隔日，兩人再前往西港唐人街再次直播，「晚安小雞」在鏡頭前上演慌張逃跑，並且聲稱自己被人追捕和呼喊求救。

經過審訊後，主審法官援引《刑法》，裁定「晚安小雞」和「阿鬧」因犯煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約1000美元，折合新台幣約3萬元）。

▲柬埔寨當局公布晚安小雞、阿鬧兩人護照姓名「Lu Zhu Xian」和「Chen Neng Chuan」 。（圖／អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ- General Commissariat of National Police ）

柬埔寨西哈努克省省長郭宗朗15日下午強調，「晚安小雞」與「阿鬧」犯下嚴重錯誤，依據柬埔寨法律規定，必須承擔法律責任，刑滿後才能驅逐出境，「我認為這個問題非常嚴重，如果我們原諒他們，那麼接下來有人會繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象」。