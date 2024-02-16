4台灣通緝犯在馬來西亞落網　企圖詐騙還沒開始就被抓

▲馬來西亞16日召開記者會，說明4名台灣通緝犯被逮捕一案。（圖／中國報提供）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞16日表示，4名台灣通緝犯前往馬來西亞企圖設立詐騙呼叫中心基地，剛入境1、2天，還沒開始運作就被警方逮捕。這起案件是由台灣及馬來西亞聯手破獲，查獲12部手機、3本護照等，大馬警方已把這4名台灣籍嫌犯轉交移民局。

綜合星洲網、中國報報導，馬來西亞警方1月30日突擊搜查吉隆坡地區2處地點，逮捕4名台灣男子及4名馬來西亞男女，8人年齡介於31歲至44歲之間。

武吉阿曼商業罪案調查局總監拿督斯里南利16日召開記者會表示，落網的4名台灣嫌犯此前涉及詐騙和有組織犯罪活動，被台灣警方通緝，隨後企圖在馬來西亞境內設立詐騙呼叫中心基地，但還沒開始營運，剛入境大馬約1至2天就被警方上門逮捕，警方在行動中起獲12部手機、3本護照、1份文件，並扣押2輛轎車。

4名台灣嫌犯已轉交移民局展開進一步調查，馬來西亞警方也將針對其餘被逮捕的馬來西亞3名男子與1名女子，釐清他們在此案所扮演的角色。

南利指出，由於嫌犯設立詐騙呼叫中心的計畫尚未開始就被警方破獲，將進一步研究此案後，再決定援引什麼條文展開調查。