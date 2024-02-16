晚安小雞「曾隨口說1句」急打巴掌：開玩笑...時隔1年半真要被關了

記者曾筠淇／綜合報導

直播主「晚安小雞」日前自稱在柬埔寨遭毆打，還一度失聯，但事後卻被當地警方抓包自導自演。晚安小雞過去就常在YouTube發布影片，2022年8月時，他便開玩笑，說直播不知道會不會開到2年以上，因為不知道「哥姐會不會被人抓去關？」而時隔一年半，他自己倒真的被抓去關了。

晚安小雞在2022年8月25日時，發布標題為「特別剪輯｜晚安小雞終於開會員頻道啦」的影片，透露他終於推出YouTube會員制的福利，加入會員的「雞蛋糕」能享有6大好處，包含專屬表情符號、專屬徽章等。

晚安小雞表示，隨著訂閱時間越長，專屬徽章也會變得不同，「未滿一個月就是雞蛋，然後滿一個月之後那個雞蛋就快裂掉、快孵化出來，滿兩個月之後就會有這個小雞要出來了」。

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不過晚安小雞這時就說，「超資深兩年以上的小雞還在規劃，因為小雞不知道會不會直播到兩年以上」，屆時不知道「哥姐會不會被人抓去關？」當時他雖自打一巴掌，稱那句話是開玩笑、意思是「被你老公關、被你老婆關」，但時隔一年半，他自己真的要被抓去關了。

▲晚安小雞被柬國警方抓包自導自演。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

回顧此事，「晚安小雞」日前在柬埔寨開直播，過程中突然失聯，但隔天又重新開直播，說自己遭到毆打、洗劫的遭遇。後來經柬國警方調查，抓包晚安小雞是自導自演，因此將人逮捕調查。

面對外界質疑，晚安小雞的朋友、網紅「阿鬧」聲淚俱下，說沒有人會用自己的生命開玩笑。不過，《柬中時報》後來就公佈了上銬畫面，可見晚安小雞和阿鬧都被捕，疑似是共犯。

根據《柬中時報》報導，西哈努克省長郭宗朗15日在記者會中表示，晚安小雞等人早在今年1月策畫到柬埔寨拍攝假影片，現場還找到劇本，如果按照計畫，一行人原本要從西港前往暹粒，繼續拍攝造假影片。

晚安小雞和阿鬧在記者會中下跪認錯求原諒，懇請柬埔寨當局給他們機會，利用自身流量拍攝真實的柬埔寨，讓網友知道當地治安佳。但是，郭宗朗堅定表示，兩人犯下嚴重錯誤，根據當地法律規定，必須承擔法律責任，且刑滿後才能驅逐出境。

經審訊，主審法官援引刑法，裁定兩人犯有煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬瑞爾（柬幣）。