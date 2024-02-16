網傳晚安小雞「假逃命片段」酸爆了！大馬路監視器畫面曝

▲網傳晚安小雞被監視器拍到。（圖／翻攝自爆料公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「晚安小雞」日前聲稱在柬埔寨遭詐騙集團凌虐洗劫，還開直播「逃命」，事後遭柬埔寨警方抓包都是自導自演之外，稍早網上還出現10秒監視器片段，稱是晚安小雞「逃命」片段。只見他看起來不慌不忙，身旁還有汽、機車經過，根本不像遭追趕的樣子；不過也有網友質疑，時間點對不太上。

爆料公社今（16）日出現一支數秒短片，只見畫面中的黑衣男子不疾不徐地穿越大馬路，手中拿著像是攝影器材的東西，快過到大馬路的另一邊時，突然微半蹲，做出遮掩動作，貌似是在躲閃誰。但仔細看周遭，旁邊並沒有其他路人，從頭到尾接近他的汽、機車皆是經過而已，騎士、駕駛也根本沒注意他在做什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

發文者就忍不住酸，「自稱『逃跑』被監視器拍到影片～晚安小雞，掰～改叫一元一串缽缽雞」。

不過，因為監視器日期是12日星期一的下午4點38分，晚安小雞實際開逃命直播是在13日。因為時間點不符合，也不能確定是否為晚安小雞本人。另外，還有網友指出，如果這真的是晚安小雞，應該是剛到時在直播街景的畫面，「有背包包，逃跑時沒背包包」。

柬中時報今日報導，柬埔寨西港省初級法院法官裁定，網紅晚安小雞與阿鬧犯下煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。法院表示，31歲網紅晚安小雞與34歲網紅阿鬧到柬埔寨，目的是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強姦、人體器官交易的造假影片。

在2月12日晚上，兩人透過臉書直播展示自己在一棟大樓被保安發現毆打，接著13日前往西港唐人街再次直播，在鏡頭前上演慌張逃跑，宣稱被人追捕並呼喊求救。經審訊，主審法官援引刑法，裁定兩人犯有煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣。