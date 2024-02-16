「帶著陳俊翰遺志一起努力」　綠委齊默哀：取得陳提案版本融入修法

▲綠委為陳俊翰哀悼。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委范雲、伍麗華、吳思瑤、沈伯洋、林月琴、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、陳培瑜、黃捷、羅美玲等人共同發起的「為下一代而戰國會連線」，在今（16日）舉行連線成立記者會。記者會開始前，與會委員別上黃絲帶，先為昨晚傳出離世訊息的陳俊翰默哀一分鐘，並表示，會透過管道拿到陳律師的「身障法」版本，融入大家提出的版本，帶著他的遺志一起努力。

中央研究院法律學研究所博士後研究學者陳俊翰因勵志的生命故事，感動許多人，專精國際人權法、身心障礙政策及法律等研究的他，2024大選時被列入民進黨不分區名單，後於春節期間離世，享年40歲。

「為下一代而戰國會連線」今舉行記者會，出席立委們先以一分鐘的靜默，追悼甫於過年期間逝世的陳俊翰。范雲表示，在場的每一個委員都將接續陳俊翰律師的努力，將他所提出的政策願景，一件一件完成，不讓離開的人真的離開，會帶著他的遺志，跟未完成的法案一起努力。

范雲表示，連線最關心的一個議題，就是「身障法」公平正義的部分，這也是陳俊翰律師最關心的部分，他有他的版本，會透過管道拿到陳律師的身障法版本，融入大家提出的版本，身心障礙的議題是委員會關心的法案，也會關注陳律師有沒有其他議題可以一起努力。

沈伯洋指出，長照3.0的部分，這是民進黨一直以來推動的議題，沒有太大疑慮，主要是罕病預算，在相關年度預算會期時也會積極推動。

今日民進黨立院黨團召開輿情回應記者會，開始前也同樣為陳俊翰默哀，吳思瑤表示，對他不幸離去表達沈痛哀悼，對陳俊翰自身經歷、人權議題奮鬥過程都深表敬佩，一直很期待和他在立法院當戰友，但很遺憾他離開我們，陳俊翰的遺志、以及他為罕見疾病、弱勢族群許下的承諾，留在立法院的民進黨，會全力完成。

吳思瑤也對家屬表達最高慰問，黨團也透過柯建銘總召協助陳媽媽後續治喪事宜，都還在安排當中，雖然很遺憾不能跟他成為國會戰友，但為弱勢族群發聲的承諾，永遠都在。