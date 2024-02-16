藍白法案合作　柯文哲：黨團主任下週協商拜訪時間

▲柯文哲出席民眾黨團晨會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

新國會即將開議，民眾黨立法院黨團擬在法案上尋求國民黨支持。對此，民眾黨主席柯文哲16日出席黨團晨會後受訪表示，「兩邊都有黨團主任，先讓黨團主任協商一個方便拜訪的時間」；至於有哪些法案是可以優先合作？黨團總召黃國昌說，「保持開放態度」，民進黨承諾多年卻跳票的法案，若在野黨能相互合作趕快通過，回應台灣社會需求，是好事。

對於有意和國民黨就法案的推動來進行合作，黨團也將安排拜訪國民黨團？柯文哲說，「有，兩邊都有黨團主任，先讓黨團主任協商一個方便拜訪的時間，會在下禮拜處理」。

黃國昌補充，就像主席說的，今天開會決議，請黨團辦公室主任主動跟國民黨團辦公室主任聯繫，「看看國民黨團三長、或其他有興趣一起參與的委員們，看是要我們過去或是邀請他們來，大家方便和諧，能好好促進未來優先法案推動這是最重要事情」。

至於有哪些法案是可以優先合作推動的？黃國昌說，「保持開放態度」，目前大家看到的不管是國會改革議題，或是司法改革的議題，國民黨委員在這段時間都有積極提意見跟表態，民進黨承諾多年卻跳票的法案，若在野黨能相互合作趕快通過，回應台灣社會需求，是好事。