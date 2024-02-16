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快訊／韓國瑜打臉國民黨團！　發通知「程序考量未便召集朝野協商」

▲▼立法院第11屆立法委員今日報到，新任立法院長韓國瑜宣誓就職。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團要求立法院17日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就台中「瘦肉精爭議」進行食安報告，更放話若開不成就要杯葛施政報告。今（16日）稍早，立法院議事處發通知給各黨團，有關國民黨團函請院長召集協商一案，經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商。

國民黨立院黨團發起連署，要求立法院提前召開臨時會，邀請陳建仁專案報告台中「瘦肉精爭議」，更放話臨時會若開不成，就要杯葛陳建仁首場施政報告。然而立法院會期2月1日已開始，憲法明訂臨時會為常會之外時間，且韓國瑜主持的朝野協商已協議20日開議，立院人士形容，若17日召開臨時會將成為「國王的臨時會」，變相提早開議。

對於國民黨團要求，民進黨團召開記者會回應，幹事長吳思瑤表示，民進黨團立場很清楚願意參與朝野協商，開議後針對食安議題要進行任何專案報告完全尊重，食安不分黨派，民進黨團也願意履行高度監督職責，但從昨晚到今早都一直等待立法院議事處的協商通知，到目前為止黨團幹部跟辦公室完全沒有收到任何協商通知跟邀請。

吳思瑤指出，依據立法院職權行使法，得由院長或各黨團，韓國瑜應該即刻依照國民黨要求召開會議，韓國瑜對於朝野協商也有主持經驗，他2月5日協商開議日期，韓國瑜3天前就發出通知，照慣例、照作業程序，民進黨團期待趕快收到協商通知。

但記者會到一半，民進黨團突然收到議事處公文通知，議事處公文明載，有關國民黨團函請院長協商一案，經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商。
 

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