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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「拒絕國會成政治綜藝秀場！」　10綠委組「為下一代而戰國會連線」

▲▼「為下一代而戰國會連線」成立記者會。（圖／翻攝范雲臉書）

▲「為下一代而戰國會連線」成立記者會。（圖／翻攝范雲臉書）

記者杜冠霖／台北報導

2024大選後，立法院呈現三黨不過半格局，民進黨立委范雲、張雅琳、林宜瑾今（15日）發文表示，為了不讓新國會成為政治綜藝秀的秀場，不讓政治攻防取代專業問政，共11位立委將在明日舉行記者會、組成「為下一代而戰國會連線」，出席的十位立委將以「教育、分配正義、自我實現」為主軸，提出十個重點法案。

民進黨立委范雲表示，為了不讓新國會成為政治綜藝秀的秀場，不讓政治攻防取代專業問政，明日，她跟十位立委有一個共同的行動。我們將以「教育、分配正義、自我實現」為主軸，爲青年、也為下一個世代行動，「讓我們用集體的努力，不讓國會淪爲政治綜藝的秀場！讓我們用專業問政，爲下一代打造更好的環境！」

立委張雅琳指出，連線成員問政的目的，要讓每一位臺灣的年輕世代，從出生的那一剎那，就不會因為家庭的階級、族群、自己的性別或身心狀況，失去公平競爭的權利。理想是要讓每一位年輕世代都能在臺灣這個國度自我實現、勇敢追夢。

立委林宜瑾強調，當特定人士還在媒體鏡頭前糾結到底幾號開議，立法院內已有另外一群委員們老老實實地捲起衣袖，工作、思考、激盪，提出見解與可行方案，並且同時還要邀請全國上下共同監督。政治不是一場秀，而是滴水穿石的工作，「雖不必慷慨激昂的咆嘯，但得耐得住寂寞長期耕耘。讓我們用專業問政，爲下一代打造更好的環境！」

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