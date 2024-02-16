分析2026六都市長可能人選　黃暐瀚點將：藍營這3人搶新北

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

距離2026地方大選還有兩年多的時間，但藍綠白陣營已開始展開相關人選布局。對此，資深媒體人黃暐瀚昨（15日）分析藍綠白六都市長可能人選，並直指，新北市副市長劉和然、立委洪孟楷，甚或是台北市副市長李四川都有機會代表國民黨征戰新北市長大位。

黃暐瀚在臉書表示，現在談六都，也許遠了點，但下一次選舉，就是六都選舉，把可能的人選點一遍，也好幫助大家理解未來兩年的政壇更迭。

黃暐瀚指出，首先，藍營狀況非常單純，六都中有五都的人選已經確定，「不敢說100%，但機率超過九成」。

藍營五都確定的人選，黃暐瀚認為，包括：台北市蔣萬安；桃園市張善政；台中市江啟臣；台南市謝龍介；高雄市柯志恩。

然而，唯一的變數，則是新北市，黃暐瀚提到，儘管新北市長侯友宜屬意副市長劉和然「接班」，但全國立委第一高票的洪孟楷，知名度顯然更高。

此外，黃暐瀚提到，當過新北市、高雄市跟台北市三個直轄市副市長的李四川，對市政嫻熟沒話說，加上立法院長韓國瑜的支持，如果李四川有意願，機率不會比洪孟楷低。

至於綠營方面，黃暐瀚點出，台北市的可能人選是，內政部長林右昌、立委吳思瑤，甚或前立委高嘉瑜也都有人提；新北市則有立委蘇巧慧或是地方實力堅強的立委林淑芬。

黃暐瀚進一步點出，綠營在其它四都的可能人選，桃園市前立委鄭運鵬；台中市立委何欣純；台南市林俊憲以及也有意爭取的立委陳亭妃；高雄則是立委賴瑞隆或立委許智傑。

在民眾黨的部分，黃暐瀚說，台北市是立委黃珊珊；新北市是立委黃國昌；桃園市是前立委賴香伶。

然而，黃暐瀚還說，台中市是前柯文哲競辦發言人林筱淇，因為前立委蔡壁如不會挑戰國民黨；台南市目前他還看不到人選；高雄市則可能是前立委張其祿。

最後，黃暐瀚表示，以目前的形勢來看，儘管民進黨中央執政，地方選舉，國民黨依舊大有可為，藍營選將明顯明確且有戰力。「相較綠白兩陣營得更積極開始準備，兩年半後的選舉，其實從113那天之後，就已經展開。」