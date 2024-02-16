曝韓國瑜新國會「立刻碰到1挑戰」　郭正亮：是有影響的

記者黃翊婷／綜合報導

針對台糖瘦肉精事件，國民黨立法院黨團要求17日召開臨時會，並邀請行政院長陳建仁進行食安報告，外界也很關注新任立法院長韓國瑜的動向。前立委郭正亮認為，新國會開議之後，韓國瑜會先碰到幾個問題，例如核三是否延役，最晚大概3月底就要修法，「我覺得這個問題立刻碰到，這個是有影響的」。

▲郭正亮認為，核三議題是韓國瑜接下來立刻就會碰到的挑戰之一。圖為韓國瑜宣誓就職。（資料照／記者李毓康攝）

關於台糖瘦肉精事件，國民黨已將加開臨時會的連署書送至立法院長辦公室，等待韓國瑜今日（16日）召開朝野協商。據傳，若協商未果，藍營恐怕會在開議時杯葛陳建仁上台報告，不過，也有部分藍營人士期盼能夠協商出折衷方案。

郭正亮15日在政論節目《新聞大白話》中提到，施政報告之後就是總質詢，叫陳建仁來講台糖瘦肉精事件的報告，大概也講不出個所以然來，所以不如用總質詢來問，效果是一樣的。

至於韓國瑜接下來將面臨什麼樣的挑戰，郭正亮認為，開議之後首先會碰到幾個問題，而且有些事情是有時間壓力的，例如6月核三就到期了，如果要延役，一定要修法，還需要緩衝時間，所以最晚3月底就要修法。

郭正亮接著說道，3月底修法的版本就要出來，以及綠營是否承認非核家園失敗，不然核三為何要延役，「我覺得這個問題立刻碰到，這個是有影響的」、「有些事時間壓力一來，你就要碰到的」。