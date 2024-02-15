國民黨團連署開臨時會！韓國瑜明朝野協商　藍營曝折衷條件

▲立法院黨團協商。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對台糖瘦肉精事件，國民黨立法院黨團開啟連署加開臨時會，邀行政院長陳建仁17日赴立院專案報告，據悉，目前已達連署數量，國民黨團也將連署書送到院長辦公室，待韓國瑜明天召開朝野協商；原傳出若協商未果，藍恐於20日開議時杯葛陳建仁上台報告，不過，目前有部分藍營認為，若韓協商出折衷方案，藍營也不會堅持杯葛，最重要的是希望中央能正視食安問題。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，國民黨團首席副書記長林思銘表示，藍營內部要求陳建仁專案報告，倘若朝野協商破裂，原訂20日開議當天陳建仁進行施政報告前藍營會進行杯葛，但現在黨內有不同的聲音，最後決定如何，也會看韓國瑜明天協商共識。

對於國民黨團希望召開臨時會，被綠營認為，那不叫臨時會而是「提早開議」，韓國瑜日前親自拍板決定開議日期，「結果韓院長的黨內同志們卻直接打臉他，第一次朝野協商就被自己人當塑膠，可憐哪！」。林思銘則說，臨時會在定期會前本來就可以召開，民進黨不需要把焦點放在這邊，且目前統計的連署份數顯示，已達國民黨立法院黨團連署達到門檻，下一步就是待院長辦公室發出協商通知。

不過，林思銘也說，協商過程若有折衷方式，國民黨也不會堅持一定要專案報告或是杯葛，包括若陳建仁用其他形式進行「瘦肉精事件」的說明，國民黨也會支持，最重要的就是要讓中央知道此次事件的嚴肅性，食安問題一定要把關。

原本若明天協商未果，藍不排除開議時杯葛陳建仁，但立委葉元之認為，如果杯葛，最開心的是不用備詢的陳建仁，不管臨時會結果如何，都應讓陳建仁在20日上台備詢，讓民眾看清楚民進黨政府對重要事件的態度。

葉元之也說，臨時會固然重要，但沒必要將該案與施政報告綁在一起，即便陳建仁只有施政報告，立委還是能質詢食安相關問題。

