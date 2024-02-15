藍黨團17日臨時會「打臉韓國瑜」　他嘆可憐哪：首次協商被同志當塑膠

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團要求立法院17日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就台中「瘦肉精爭議」進行食安報告，更放話若開不成就要杯葛施政報告。民進黨立委林俊憲今（15日）表示，國民黨想要17號開會，那不叫臨時會而是「提早開議」，可是20號開議是立法院長韓國瑜親自拍板決定，「結果韓院長的黨內同志們卻直接打臉他，第一次朝野協商就被自己人當塑膠，可憐哪！」

國民黨立院黨團發起連署，要求立法院提前召開臨時會，邀請陳建仁專案報告台中「瘦肉精爭議」，更放話臨時會若開不成，就要杯葛陳建仁首場施政報告。然而立法院會期2月1日已開始，憲法明訂臨時會為常會之外時間，且韓國瑜主持的朝野協商已協議20日開議，立院人士形容，若17日召開臨時會將成為「國王的臨時會」，變相提早開議。

對此，林俊憲表示，年前爆發的台中「天選之肉」事件，目前中央已經檢驗了705個樣本，全部零檢出，只剩台中那塊肉的真相尚未明朗。國民黨想要排專案報告，一起來釐清真相，民進黨當然歡迎，可是要17號開臨時會，「你們的憲法是讀到哪裡去了？要不要找柯總召幫你們上課啊？」

林俊憲解釋，立法院開會的時間是白紙黑字寫在憲法裡的，就是2月至5月底、9月至12月底。換句話說，現在已經是會期間，而臨時會是在會期外的時間召開，會期中開什麼臨時會？雖然國民黨這次很多新科委員，但怎麼搞得像整個黨第一次進立法院一樣？

林俊憲指出，國民黨想要17號開會，那不叫臨時會，而是「提早開議」，可是上次韓院長第一次主持朝野協商，20號開議可是他親自拍板決定的，「結果韓院長的黨內同志們卻直接打臉他，想要推翻協商結論，第一次就被自己人當塑膠，可憐哪！」

林俊憲表示，明明講好20號開議，但國民黨似乎中了藍白合的毒太深，竟然也染上黃國昌的加蔥惡習，無視憲法，就為了早個3天。但國民黨真的在乎真相嗎？「如果真的在乎，為什麼你們的台中市府要拒絕再驗台糖提供的樣本？到底在怕什麼？還有很多疑點等著台中市府自己出來說明。盧秀燕，不要再躲了，開工了，是時候面對了！」