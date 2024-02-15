藍喊臨時會「很尷尬」！黃國昌：還沒收到協商通知　就等韓國瑜召集

▲民眾黨立委黃國昌出席新春開工團拜。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

針對台糖瘦肉精事件，國民黨立法院黨團開啟連署加開臨時會，邀行政院長陳建仁17日赴立院專案報告，目前已達連署數量，國民黨團也將連署書送到院長辦公室，待立法院長韓國瑜16日召開朝野協商。但民眾黨立法院總召黃國昌15日傍晚表示，就等韓國瑜什麼時候要召集協商，因為目前都沒接到書面或電話通知，大部分消息都是從媒體而來。

黃國昌15日傍晚接受YouTube「萬事通事務所」直播節目，黃國昌表示，藍綠本來要23日才開議，後來是因為民眾黨喊了、直接先曝光，並表達出不同意，所以大家才會在年前進行政黨協商，看什麼時候要開議；當初民進黨團總召柯建銘的理由是很多新科立委要謝票，「我都聽不懂，1月13日選舉就結束了，你有當選沒當選，當天就知道了，你如果要謝票，早該謝完了吧？」

黃國昌提及，但真正厲害的還是國民黨總召傅崐萁，對方提出的理由是民眾黨無法承受之重，就是說「如果16日開議的話，立法院所有員工可能要犧牲年假、年假提早到立法院趕印文件等」，所以當天協商的時候，自己有看得出來，韓國瑜、柯建銘、傅崐萁大概都談好，有默契要20日開議，民眾黨才想說沒關係，反正爭取到20日開議。

黃國昌指出，但國民黨此刻突然又宣布，17日要加開臨時會，民眾黨團的立場很清楚「本來就是要16日開議」，國民黨當初就不要隨民進黨起舞，現在要隨民進黨起舞，搞到20日開議、搞到自己很尷尬，國民黨覺得不要等到20日，但要提早卻又鬧笑話。

黃國昌解釋，因為現在立院是正式會期當中，提案要開臨時會，就會被人罵說「議事規則、憲法規定立法院常會與臨時會，到底有沒有分清楚？」依照《憲法》規定，會議常會時間就是每年2月至5月底，下半年是從9月1日至12月31日，這是所謂常會時間，在常會時間以外，例如夏天放暑假、冬天放寒假當中，若有必要的話，可依照《憲法》召開臨時會，「國民黨鬧出來的問題是，要在2月常會時間開臨時會，也難怪這2天民進黨出來說些酸言酸語」。

黃國昌說，「我今天一直等、等了一天，想說國民黨到底要幹嗎？因為他們對媒體東放西放，我直到剛剛上節目以前，還在問黨團同仁有沒有收到通知？」而黨團約10分鐘前才說，聽說國民黨提案已經送到議事處，但是自己目前已請同仁給提案內容，至今還沒看到提案內容長什麼樣子，既然還沒看到，也就不多加揣測。

黃國昌強調，現在就等韓國瑜何時要召集協商，「因為到目前為止，我們既沒有接到書面通知，也沒有接到立法院的電話通知，什麼通知都沒有，所有的消息大概都是從媒體這邊來的。」