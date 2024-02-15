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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營提連署17日開臨時會　綠委批：來不及！韓國瑜今天沒上班

▲▼第十一屆新國會今（1）開議，圖為民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨立法院黨團連署要求17日召開立法院臨時會，邀請行政院長陳建仁進行食安專案報告，民進黨立委王定宇表示，要陳建仁提早在20號開議前進行食安報告，正確的方法是由立法院長召開黨團協商，把開議日提前，或是在開議後列入議程，只是今天韓國瑜好像沒來立法院上班，所以看來是來不及了。

王定宇今日在臉書發文表示，他並不反對陳建仁來立院報告西布特羅事件，因為這個食安事件傷害消費者信心、損害本土豬農利益，為什麼只有台中市那一包肉有，同一頭豬的其它部位都沒有，而且那一包肉的西布特羅還分佈不均勻，台中市長盧秀燕口中的「個案」是怎麼來的？

然而，王定宇指出，立法院的會期是寫在憲法第68條，非會期才有憲法69條連署召開臨時會的規定，在會期內主張開臨時會，質疑「真的是錯把草包當聲量哏嗎？不信憲法、不信民進黨團總召柯建銘，也可以去請教韓國瑜請來的立法院祕書長周萬來。」

王定宇說，要陳建仁提早在20號開議前進行食安報告，正確的方法是由立法院長召開黨團協商，把開議日提前，或是在開議後列入議程，只是今天韓國瑜好像沒有來立法院上班，所以這個協商提早看起來是來不及了。

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