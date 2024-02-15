美國會「友台大將」將訪台會晤賴清德、韓國瑜　綠委盼韓站穩立場

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）傳出下周將率多名議員訪台，在台灣總統當選人賴清德就任前表達對他的支持，也將拜會立法院長韓國瑜。對此，民進黨團今（15日）表示，韓國瑜是立法院的院長，要承擔國會外交重要責任，雖然賴清德跟韓國瑜不同黨派，但相信台灣朝野有能力一致對外，為台灣最佳利益打拼。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，這就是院長選舉前一直在說的，立法院一個非常重要的工作，是在台灣外交處境困難狀況下進行國會外交，美國眾議員要到台灣訪問，韓國瑜當然是接待的代表，也希望他對於台灣現在的處境、要和民主陣營結交朋友這件事，有一定的了解。

洪申翰指出，雖然賴清德準總統跟韓院長不同黨派，但相信台灣朝野有能力一致對外，為台灣最佳利益打拼，而不是像過去為了少數權貴階級傾中路線，傾中路線並非台灣該走的路，甚至是有害的，相信韓國瑜很清楚了解到這點。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，韓國瑜是立法院的院長，不是國民黨的院長，身為立法院長要承擔國會外交重要責任，面對各國訪賓跟貴客都應該恪守國家立場，這是國家的立法院不屬於任何政黨，希望韓國瑜站穩立場、回應國人期待，大家也都在觀察。

而今天是春節開工首日，立法院卻遲遲未見韓國瑜身影，幕僚稱韓在外另有行程，對此，吳思瑤回應，今天正式開工，黨團成員8點多就到立法院履行職責，所有立委都應當為自己的工作兢兢業業，把握時間為民服務、為民喉舌。

吳思瑤認為，韓國瑜是不是遲到、遲到多久，就尊重他的行程安排跟說明，但韓國瑜應該清楚，媒體都很關注他的上班時間，「這部分就讓他自己向大家說明，立委監督行政部門政策跟施政，至於院長上下班有沒有準時，那就全民一起監督吧！」

