「雨水」將至！3習俗招好運、3生肖運勢飆升

▲「雨水」是春天的第二個節氣。（圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

春節結束後，2/19將進入「雨水」，二十四節氣中的第二個節氣，也是春天的第二個節氣。俗話說「雨水一到，寒冬逐退」預示著天氣逐漸轉暖，在傳統上有不少習俗活動，以祈求新的一年豐收平安，《科技紫微網》特別列出好運3招，更點名3星座將在這段期間轉運。

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▲在「雨水」節氣種新植物可以招好運。（圖／視覺中國）

如何在雨水節氣招好運？

第一招：種新植物

雨水節氣是春天的象徵，大地回春，萬物開始生長，因此植樹種花成為這一時期的重要活動。種下新植物，不但寓有迎接春天的意義，也寄託著蓬勃生長的希望。這個習俗既能夠美化環境，又能加強親近自然、保護自然的意識。

第二招：打春牛

打春牛的儀式歷史非常悠久，舉行的時間主要在立春或雨水時。人們會帶著彩繪的木牛或泥牛遊街，隨後就象徵性的用鞭子打春牛，寓意是要激勵牛兒做農事。

第三招：吃春餅或春捲

春餅和春捲是雨水節氣期間的傳統食物，象徵著春天到來、萬物復甦。春餅，或稱潤餅，通常由薄餅皮包裹著新鮮的春季蔬菜；而春捲則是將蔬菜和肉類包裹在春捲皮內炸至金黃。這道食物象徵的意義是五穀豐登。

▲3生肖在雨水節氣前後轉運。（圖／視覺中國）

哪些生肖在雨水節氣前後轉運？

生肖虎

雨水節氣後，生肖虎的人將迎來事業上的新機遇。只要勇於接受挑戰，主動尋求變革，將帶來意想不到的成功。在感情方面，單身者有望遇到心儀對象，而已婚者的關係將更加和諧。

生肖兔

對生肖兔的人來說，這個時期的感情運勢和人際關係都會大幅改善。肖兔者將在社交場合中發光發熱，新的友誼和合作機會頻頻出現。財運方面，理財規劃和投資也將見到成效。

生肖龍

生肖龍的人，在雨水之後將展現領袖魅力，無論是職場還是個人發展都將因此轉上快車道。創新的思維和果斷的行動，將為肖龍者贏得尊重和地位。感情生活亦將迎來和諧穩定期。