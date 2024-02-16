快筆記！2024水逆有4波　12星座「防災」守則報你知

▲水逆期間常讓人感到諸事不順。（示意圖／視覺中心）

生活中心／綜合報導

在占星學中，水星掌管思維、記憶、溝通、交通等，逆行期間可能容易產生負面思考、導致行動減緩、引發衝突等，因此更需注意言行舉止、掌握好自身情緒。《科技紫微網》特別整理出2024年4次水逆的時間表，同時提供影響最深的星座(上升or太陽)防災守則，想要平安度過的人，不妨參考看看。

● 第一波水逆「摩羯座逆行」2023/12/13～2024/1/2

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從「摩羯座逆回射手座」，影響最大的是職場、與人相處有關的方面，這段期間如有改組、降職、晉升、合併或離職，都將為生活帶來極大的改變。

VIP關懷戶（最受影響）：摩羯座



說話容易遭人誤解，表達立場時須清楚明確，避免曖昧不清。

二級關懷戶：巨蟹座、牡羊座



巨蟹座：避免跟前任聯絡，否則容易陷入剪不斷理還亂的關係。

牡羊座：容易一時腦衝妄下決定，多多深呼吸，這段期間事情不如預期進展是正常的。

三級關懷戶：天秤座

避免跟父母作無謂爭論，只會傷心傷感情。照自己心意過活就好，不需要強求說服父母。

● 第二波水逆「牡羊座逆行」2024/4/1～2024/4/25

從「牡羊座逆回雙魚座」，影響最大的是情緒、人際溝通有關的方面，這段期間特別容易受挫、引發人際衝突等，負面思考、與人結怨等將會對生活造成極大影響。

VIP關懷戶（最受影響）：牡羊座

清官難斷家務事，尤其親戚的事少介入。與親友之間容易有心結，保持距離、少管閒事，可遠離是非與爭吵。

二級關懷戶：摩羯座、巨蟹座

摩羯座：容易空虛寂寞覺得冷，必須多與親近之人互動，適時訴苦可化解心中鬱結。

巨蟹座：可能會有真心換絕情的事件發生，這段期間還是多關愛自己，幫忙別人的事情量力而為就好，否則容易吃力不討好，身心俱疲。

三級關懷戶：天秤座

思緒容易打結、眼睛業障重的時期，避免作出重大決定，易判斷失誤、受挫連連。

● 第三波水逆「獅子座和處女座逆行」2024/8/4 ~ 2024/8/28

從「獅子座逆回巨蟹座，處女座逆回獅子座」，影響最大的是跟投資理財有關的事件，另外也要注意家庭內的紛爭，這段期間最怕消費大手大腳、貿然投資等等。



VIP關懷戶（最受影響）：獅子座、處女座



獅子座：容易打腫臉充胖子，花了不少面子財，注意量入為出，否則易有透支破財的現象。

處女座：容易把情緒發洩在家人身上。生氣時還是少開口，或者改用文字敘述，可以避免帶著過多的情緒表達，讓身邊的人能真正理解你的想法。

二級關懷戶：水瓶座、天蠍座



水瓶座：低調保平安！這陣子容易因強出頭而遭受無妄之災。少說話、多作事，可避免你莫名被人議論。

天蠍座：容易有好心不被領情的事件，或者替人出頭還要幫人背黑鍋的情況。伸張正義不需要站在第一線，或許獨善其身，是你更好的選擇。

● 第四波水逆「射手座逆行」2024/11/25～2024/12/15

從「射手座逆回天蠍座」，影響最大的是合夥關係、親密伴侶，以及交通有關的事件，所以這段期間如有與人合夥創業、談戀愛結婚，或者出遠行等等，需特別注意其中細節。

VIP關懷戶（最受影響）：射手座



作事勿存有僥倖心態，尤其若投機遊走在法律邊緣，小心有牢獄之災。誠實作事、誠信作人，才能消災解禍！

二級關懷戶：雙子座、處女座

雙子座：與人合作投資須謹慎，易上當受騙。與親友少牽扯錢財，小心因財傷情。

處女座：容易因為爭一時輸贏，而傷及身邊的人。與親密的人相處，對錯並不重要，重點是相互理解，以及如何溝通原則。

三級關懷戶：雙魚座

須特別留意出行安全，盡量搭乘大眾交通工具。若是自行開車騎車，一定要小心謹慎、避免疲勞駕駛。