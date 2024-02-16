　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快筆記！2024水逆有4波　12星座「防災」守則報你知

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲水逆期間常讓人感到諸事不順。（示意圖／視覺中心）

生活中心／綜合報導

在占星學中，水星掌管思維、記憶、溝通、交通等，逆行期間可能容易產生負面思考、導致行動減緩、引發衝突等，因此更需注意言行舉止、掌握好自身情緒。《科技紫微網》特別整理出2024年4次水逆的時間表，同時提供影響最深的星座(上升or太陽)防災守則，想要平安度過的人，不妨參考看看。

● 第一波水逆「摩羯座逆行」2023/12/13～2024/1/2

[廣告]請繼續往下閱讀...

從「摩羯座逆回射手座」，影響最大的是職場、與人相處有關的方面，這段期間如有改組、降職、晉升、合併或離職，都將為生活帶來極大的改變。

VIP關懷戶（最受影響）：摩羯座

說話容易遭人誤解，表達立場時須清楚明確，避免曖昧不清。

二級關懷戶：巨蟹座、牡羊座

巨蟹座：避免跟前任聯絡，否則容易陷入剪不斷理還亂的關係。

牡羊座：容易一時腦衝妄下決定，多多深呼吸，這段期間事情不如預期進展是正常的。

三級關懷戶：天秤座

避免跟父母作無謂爭論，只會傷心傷感情。照自己心意過活就好，不需要強求說服父母。

● 第二波水逆「牡羊座逆行」2024/4/1～2024/4/25

從「牡羊座逆回雙魚座」，影響最大的是情緒、人際溝通有關的方面，這段期間特別容易受挫、引發人際衝突等，負面思考、與人結怨等將會對生活造成極大影響。

VIP關懷戶（最受影響）：牡羊座

清官難斷家務事，尤其親戚的事少介入。與親友之間容易有心結，保持距離、少管閒事，可遠離是非與爭吵。

二級關懷戶：摩羯座、巨蟹座

摩羯座：容易空虛寂寞覺得冷，必須多與親近之人互動，適時訴苦可化解心中鬱結。

巨蟹座：可能會有真心換絕情的事件發生，這段期間還是多關愛自己，幫忙別人的事情量力而為就好，否則容易吃力不討好，身心俱疲。

三級關懷戶：天秤座

思緒容易打結、眼睛業障重的時期，避免作出重大決定，易判斷失誤、受挫連連。

● 第三波水逆「獅子座和處女座逆行」2024/8/4 ~ 2024/8/28

從「獅子座逆回巨蟹座，處女座逆回獅子座」，影響最大的是跟投資理財有關的事件，另外也要注意家庭內的紛爭，這段期間最怕消費大手大腳、貿然投資等等。

VIP關懷戶（最受影響）：獅子座、處女座

獅子座：容易打腫臉充胖子，花了不少面子財，注意量入為出，否則易有透支破財的現象。

處女座：容易把情緒發洩在家人身上。生氣時還是少開口，或者改用文字敘述，可以避免帶著過多的情緒表達，讓身邊的人能真正理解你的想法。

二級關懷戶：水瓶座、天蠍座

水瓶座：低調保平安！這陣子容易因強出頭而遭受無妄之災。少說話、多作事，可避免你莫名被人議論。

天蠍座：容易有好心不被領情的事件，或者替人出頭還要幫人背黑鍋的情況。伸張正義不需要站在第一線，或許獨善其身，是你更好的選擇。

● 第四波水逆「射手座逆行」2024/11/25～2024/12/15

從「射手座逆回天蠍座」，影響最大的是合夥關係、親密伴侶，以及交通有關的事件，所以這段期間如有與人合夥創業、談戀愛結婚，或者出遠行等等，需特別注意其中細節。

VIP關懷戶（最受影響）：射手座

作事勿存有僥倖心態，尤其若投機遊走在法律邊緣，小心有牢獄之災。誠實作事、誠信作人，才能消災解禍！

二級關懷戶：雙子座、處女座

雙子座：與人合作投資須謹慎，易上當受騙。與親友少牽扯錢財，小心因財傷情。

處女座：容易因為爭一時輸贏，而傷及身邊的人。與親密的人相處，對錯並不重要，重點是相互理解，以及如何溝通原則。

三級關懷戶：雙魚座

須特別留意出行安全，盡量搭乘大眾交通工具。若是自行開車騎車，一定要小心謹慎、避免疲勞駕駛。

ET快訊
晚安小雞直播點名她痛罵　許聖梅「慘遭粉絲網暴」
王志安捐100萬日圓　罕病基金會拒收：已退款
晚安小雞在台造假被追殺！　多案不起訴
台灣人過年寧願出國！　他揭「3關鍵主因」
年收200多億！地表最強YTR：我不有錢
快訊／西門町槍戰2男收押　天道盟吉董兒持續住院
再變天時間曝　「涼冷空氣接力到2月底」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座斷捨離必看！新年最該Bye Bye的「人事物」大公開

年齡尾數沒9也衰？2024年8生肖「逢九」變數大　5+3招趨吉避凶

龍來逛展！「恐龍雪世界」玩雪免出國、「我是霸王龍」繪本變樂園

走村找年味、遇眷人情味！「空軍三重一村」吃喝拍逛亮點一次看(上)

走村找年味、遇眷人情味！「空軍三重一村」吃喝拍逛亮點一次看(下)

向陳俊翰致歉！王志安捐100萬日圓遭罕病基金會拒收：已完成退款

德德爆紅IG粉絲逼近30萬　鄭運鵬坦言：沒有料到

年代旅遊遭踢出品保！觀光署將追繳135萬保證金　15天內未繳可撤照

快筆記！2024水逆有4波　12星座「防災」守則報你知

12星座「一週運勢」一次看！水瓶桃花燦放　金牛財運臨門

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

《換乘3》輝鉉「拿前任送的禮物分大家」　惠媛崩潰爆哭：太壞了！為什麼帶我來！

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

賈玲「消失1年」為戲狂減50公斤！　朋友超心疼...親姊看了：是P的吧XD

被丟包富國島還多付720美金　品保怒斥年代旅遊：匪夷所思

向陳俊翰致歉！王志安捐100萬日圓遭罕病基金會拒收：已完成退款

德德爆紅IG粉絲逼近30萬　鄭運鵬坦言：沒有料到

年代旅遊遭踢出品保！觀光署將追繳135萬保證金　15天內未繳可撤照

快筆記！2024水逆有4波　12星座「防災」守則報你知

12星座「一週運勢」一次看！水瓶桃花燦放　金牛財運臨門

年代旅遊爆「疑改名重開」！前員工曝公司黑歷史：遊客恐拿不到理賠

明晨探12度！下周一路回溫　再變天時間曝「涼冷空氣接力到2月底」

過年打麻將輸錢！他狠酸「你拿去買藥吃」還翻臉　回家前1舉動扯爆

有錢人都是心理學家！懂人心比懂經濟重要　50位富豪致富心法公開

龜鹿二仙膠被當保骨本聖品　中醫師提醒「這2類人」謹慎服用

董仔發文不捨這群人停更！　PO成員合照：身為一份子覺得非常驕傲

向陳俊翰致歉！王志安捐100萬日圓遭罕病基金會拒收：已完成退款

晚安小雞直播點名她痛罵　許聖梅「慘遭粉絲網暴」：他一點也不笨

德德爆紅IG粉絲逼近30萬　鄭運鵬坦言：沒有料到

年代旅遊遭踢出品保！觀光署將追繳135萬保證金　15天內未繳可撤照

韓國瑜下周邀朝野協商食安專案報告　民眾黨團：樂見其成

丁學文／陸股疲軟恐是政局不穩　拉回投資人信心是重點

求前女友復合不成...猛刺她肚子一刀險死　莽男衝動下場慘曝

陸快艇越界拒檢翻覆釀2死　管碧玲：現階段不能片面「還原真相」　

快訊／西門町槍戰2男羈押禁見　天道盟吉董兒持續戒護住院　

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

生活熱門新聞

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

力挺阿鬧！粉絲急喊「被設局」截圖曝

網傳晚安小雞「假逃命片段」　全場酸爆了

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

晚安小雞「光YT會員訂閱」月賺至少50萬　一票粉絲認了

人力銀行：過年後有9成員工想跳槽

晚安小雞「大鬧柬埔寨」！背後4主角曝光

孕婦長榮機上生產！他揪1疑點：怎會母子均安？

晚安小雞被逮捕　醫：未來會出人命

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

昨天記者會「今天神速判2年」　PTT讚爆

越南調查出爐：年代旅遊沒付款　地接未依規簽約

更多熱門

相關新聞

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

春節結束後，2/19將進入「雨水」，二十四節氣中的第二個節氣，也是春天的第二個節氣。俗話說「雨水一到，寒冬逐退」預示著天氣逐漸轉暖，在傳統上有不少習俗活動，以祈求新的一年豐收平安，《科技紫微網》特別列出好運3招，更點名3生肖將在這段期間轉運。

無法接受相親的三大星座！

無法接受相親的三大星座！

4星座「最容易被戀愛詐騙」！起色心錢全沒了

4星座「最容易被戀愛詐騙」！起色心錢全沒了

要開工了！　5星座事業運飛上天

要開工了！　5星座事業運飛上天

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

關鍵字：

科技紫微網水逆星座運勢水星

讀者迴響

熱門新聞

慈妹被KID抱走「掉出車頭燈」疑走光

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

快訊／晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

開賣不到15天！　蘋果新產品爆退貨潮

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

火鍋店將兩日「161萬元」營收全發給員工

基隆消防局長爆婚外情！摟腰滾床親吻照流出

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

高中同學突送驚喜禮物？男遭判11年

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

沙發擠滿貓　左邊大橘睡到壞掉了

更多

最夯影音

更多
21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！
晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面