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12星座斷捨離必看！新年最該Bye Bye的「人事物」大公開

▲斷捨離,生活,。（圖／達志示意圖）

▲過年除舊布新，也別忘了替人生斷捨離。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

除舊布新迎新年，不只要打掃環境、丟掉用不到的物品，也別忘了幫自己的人生「斷捨離」迎好運！《科技紫微網》整理出12星座（上升或太陽）2024年最該Bye Bye的人、事、物，不妨參考看看。

牡羊座

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人大部分的煩惱，都來自人際關係。目標或需求與你不一致的人，相處久了遲早會爆發衝突。冥王星在這一年來到了牡羊的十一宮，這代表著你在2024年可以重新梳理一下自己的交際圈，辨別一下什麼是值得交的朋友，什麼朋友應該少點往來。朋友本來就會來來去去，只有真正的朋友會一直留下來。去選擇真正關心你、並尊重你的人吧。

金牛座

你喜歡你現在的工作嗎？或許你已經忍受了很久；又或許你雖然感到安逸舒適，卻總差點你需要的味道。2024年，給自己一個機會去嘗試新的工作、進入新的環境吧！有些牛兒已經拖延了太久不願做出決定，今年該下決心跟過去的懶散說再見了。要記得，你做出的每一次突破，都是一個讓自己更上一層樓的跳板。

雙子座

對於馬不停蹄的雙子來說，今年是需要卸下壓力，好好關注自己內心世界的一年。如果說過去你都是為了責任、為了完成他人的期待而努力，那麼今年應該停下來問問自己，什麼是你真正想追求的東西。部分雙子會萌生離職進修的念頭，不管是攻讀學位，或是往新領域進修，都將是令人興奮的改變。

巨蟹座

這是你需要跟壞習慣告別的一年。有沒有注意到，你不經意之間養成的一些小習慣，已經影響到你的生活了？比如飲食習慣導致了體重增加、熬夜造成皮膚不佳，又或者對某些事物上癮而影響作息和人際……你最不滿意自己的哪個部分呢？2024年該是下決心跟這個部分說再見的時候了。

獅子座

今年，冥王星來到了你的第七宮，會讓獅子在這一年對親密關係產生比較深的感悟。你會發現，有的關係對你來說就是一種消耗，不僅控制著你的情緒起伏，甚至讓你變得充滿負能量，只是因為執著的心態使然，所以一再糾纏拉扯，無法結束。就讓2024年成為你果斷跟不適合的關係說再見的一年吧。

處女座

向來以效率著稱的處女座，在這兩年似乎過得不太有效率。2024年，當你猶豫一件事要不要去做的時候，就去做吧！跟你數不清的猶豫告別，跟你時不時冒出的恐懼與膽怯告別。人生是由各種體驗組成的，去體驗吧，哪怕會受傷。

天秤座

2024 年是複雜的一年。太陽全年都與南交點成相位，所以你可能會覺得自己沒有被重視和被看到，這種感受的確不太好，但那又怎麼樣？相反的，這正是一個很好的契機點，讓你可以學習放下對他人的期待，活成你自己想成為的樣子，而不是活成別人認可或羡慕的樣子。

天蠍座

想要完成真正的、本質上的轉變，你就要追溯到原生家庭帶給你的深刻影響，跟小時候的自己和解。2024年，天蠍座需要好好處理、解決與父母之間的衝突，幫助父母建立雙方的界線。所有的衝突，本質上都是價值觀的衝突，既然無法改變，「不要強求」才是最好的做法。

射手座

你是否發現自己的專注力、和做事的耐心度都在下降，越來越無法專心做好一件事？雖然計畫一大堆，但大多都是三天打魚兩天曬網，不了了之。告別三分鐘熱度，找一件事情來鑽研，絕對會是2024年你對自己最好的投資。

摩羯座

今年的你，必須拋棄固有的思維，才能開拓新的財路。環境一直變化，如果不跟著環境變化，就容易陷入困局，無法進步。2024年，摩羯會發現自己之前的賺錢模式太過侷限，無法改善財務狀況。去擁抱變化，隨著新的環境尋找新的機遇吧！

水瓶座

新的一年，就從冥王星進入你的命宮開始。這是個人發展的關鍵年，但對你將會不太容易，你不但要經歷成長的痛苦，還會遭遇一些殘酷的事實，會妨礙你的進步。你得跳出溫水煮青蛙的環境，做出必要的調整，只要不抗拒改變，所有的事情都會朝著好的方向發展。

雙魚座

需要放棄幻想，擁抱現實的一年。土星與上升合軸，過去你不願面對的問題，在2024年會捲土重來。你得面對內心的需求和渴望，從現實層面去考慮下一步該怎麼做，而不是繼續幻想與等待。比如說，如果你渴望的是進入婚姻，卻一直執著於自己的硬性要求，那麼你現在必須想想，哪些條件是你可以做出讓步的。

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