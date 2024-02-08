年齡尾數沒9也衰？2024年8生肖「逢九」變數大　5+3招趨吉避凶

▲2024有8生肖「逢九年」，5+3招能趨吉避凶。（示意圖／視覺中國CFP）

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民俗中有「逢九必衰」的說法，因為「9」是轉彎之數，年運逢九易大起大落、招變數。而「逢九年」又分為「明九」與「暗九」，虛歲年齡「尾數是9」為明九，虛歲年齡是「9倍數」為暗九。其中暗九之兇險更甚明九，必須處處小心、謹慎行事。《科技紫微網》整理出2024年逢九年的8生肖，5+3招能趨吉避凶。

● 2024逢九年8生肖

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鼠

1996年生者，虛歲29（明九）

1936年生者，虛歲89（明九）

虎

1998年生者，虛歲27（暗九）

1986年生者，虛歲39（明九）

1962年生者，虛歲63（暗九）

1926年生者，虛歲99（明九，暗九）

龍

1976年生者，虛歲49歲（明九）

蛇

1989年生者，虛歲36（暗九）

1953年生者，虛歲72（暗九）

馬

1966年生者，虛歲59（明九）

猴

2016年生者，虛歲9（明九，暗九）

1980年生者，虛歲45（暗九）

1956年生者，虛歲69（明九）

1944年生者，虛歲81（暗九）

狗

2006年生者，虛歲19（明九）

1946年生者，虛歲79（明九）

豬

2007年生者，虛歲18（暗九）

1971年生者，虛歲54（暗九）

1935年生者，虛歲90（暗九）

● 5+3招趨吉避凶

明九：

1、切記：「小病不拖、險地不去、陰地遠離」。

2、避免借貸、擔保，或是大額投資。

3、保持積極樂觀的心態、平和的心境，避免大喜大悲。

4、多與陽光、正能量的人群接觸，可遇好運。

5、在家中吉位擺放綠色植物，讓植物的生命力生旺周圍氣場。

暗九：

除了上列5點，還須注意以下3點：

1、為人處事多妥協、低調，遠離人多嘴雜場合，以避口舌是非、肢體衝突。

2、多施捨做善事，可積德祈福。

3、男逢每月初一，女逢每月十五，誠心祈福，拜求諸事吉祥順遂。