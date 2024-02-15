基隆好日子愛心大平台啟用　謝國樑：共創社會關懷新里程

▲「基隆市好日子愛心大平台」啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府社會救助金捐款平台正式改版為「基隆市好日子愛心大平台」，並在今天（15日）下午舉行啟用記者會，平時積極參與公益的基隆市工業會林青理事長及參與待用餐的愛心店家都到場共襄盛舉，包括八方雲集國際股份有限公司蕭慧吟執行長及基隆在地店家包括健安雞肉飯、阿福涼麵、回家吃范便當店的老闆等，現場熱鬧且溫馨。

市長謝國樑再三感謝熱心響應的民間企業及店家，並表示他跟社會處楊處長一直很希望愛心大平台能夠與民間企業資源嫁接，現在基隆仍有不少獨居長者及無家者，平台將會扮演更積極的角色，讓更多企業透過平台捐贈物資給需要的朋友。

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▲基隆市長謝國樑致詞。

基隆市政府社會處與新北市政府合作，參考新北市好日子愛心大平台建置經驗，將原本的基隆市政府社會救助金專戶線上捐款平台全面改版，並增加會員機制，詳細呈現基隆市政府各項社會救助和社會福利計畫，包括弱勢家庭支援、愛心實物銀行、弱勢民眾安置等多元範疇，以提高民眾對這些計畫的認識，也使平台使用更為直覺且便利，讓市民更容易參與公益行動。

社會處長楊玉欣表示，「基隆市好日子愛心大平台」不僅提供捐款管道，更強調多元參與方式，例如志工招募、物資捐贈等，鼓勵市民加入會員、詳細瞭解各項計畫後，透過實際行動參與社會救助活動，攜手共同建構一個更有愛的基隆。在愛心大平台的啟用記者會現場，還有匿名人士率先捐贈300份養生雞湯禮盒，希望幫助基隆市有需要的家庭都能夠過個好年。

基隆市工業會林青理事長以實際捐款，號召大家拿紅包做愛心，以實際行動為社會盡一份心力，期望能激發更多民眾的參與意願，進一步推動社區愛心行動；八方雲集國際股份有限公司蕭慧吟執行長則分享參與各縣市待用餐計畫的經驗與心得，期待更多愛心店家加入待用餐計畫。

基隆市政府期待這次改版，能讓市民更清晰地了解自己的參與將如何直接影響需要協助的人們，同時提升社會關懷的透明度。鼓勵各界熱烈參與「基隆市好日子愛心大平台」，攜手共創一個更溫馨、更有愛的城市。