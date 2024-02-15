　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆好日子愛心大平台啟用　謝國樑：共創社會關懷新里程

▲基隆好日子愛心大平台啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「基隆市好日子愛心大平台」啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府社會救助金捐款平台正式改版為「基隆市好日子愛心大平台」，並在今天（15日）下午舉行啟用記者會，平時積極參與公益的基隆市工業會林青理事長及參與待用餐的愛心店家都到場共襄盛舉，包括八方雲集國際股份有限公司蕭慧吟執行長及基隆在地店家包括健安雞肉飯、阿福涼麵、回家吃范便當店的老闆等，現場熱鬧且溫馨。

市長謝國樑再三感謝熱心響應的民間企業及店家，並表示他跟社會處楊處長一直很希望愛心大平台能夠與民間企業資源嫁接，現在基隆仍有不少獨居長者及無家者，平台將會扮演更積極的角色，讓更多企業透過平台捐贈物資給需要的朋友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲基隆好日子愛心大平台啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑致詞。

基隆市政府社會處與新北市政府合作，參考新北市好日子愛心大平台建置經驗，將原本的基隆市政府社會救助金專戶線上捐款平台全面改版，並增加會員機制，詳細呈現基隆市政府各項社會救助和社會福利計畫，包括弱勢家庭支援、愛心實物銀行、弱勢民眾安置等多元範疇，以提高民眾對這些計畫的認識，也使平台使用更為直覺且便利，讓市民更容易參與公益行動。

社會處長楊玉欣表示，「基隆市好日子愛心大平台」不僅提供捐款管道，更強調多元參與方式，例如志工招募、物資捐贈等，鼓勵市民加入會員、詳細瞭解各項計畫後，透過實際行動參與社會救助活動，攜手共同建構一個更有愛的基隆。在愛心大平台的啟用記者會現場，還有匿名人士率先捐贈300份養生雞湯禮盒，希望幫助基隆市有需要的家庭都能夠過個好年。

▲基隆好日子愛心大平台啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市工業會林青理事長以實際捐款，號召大家拿紅包做愛心，以實際行動為社會盡一份心力，期望能激發更多民眾的參與意願，進一步推動社區愛心行動；八方雲集國際股份有限公司蕭慧吟執行長則分享參與各縣市待用餐計畫的經驗與心得，期待更多愛心店家加入待用餐計畫。

基隆市政府期待這次改版，能讓市民更清晰地了解自己的參與將如何直接影響需要協助的人們，同時提升社會關懷的透明度。鼓勵各界熱烈參與「基隆市好日子愛心大平台」，攜手共創一個更溫馨、更有愛的城市。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►快訊／台2線休旅車逆向撞槽車　駕駛嚇壞急確認...幸氫氣未外洩

►台鐵平溪線「列車脫軌撞月台」　狂冒白煙...乘客驚：頓了一下

►快訊／潮境公園走春驚見浮屍！警消打撈上岸　遺體浮腫死亡多時

►總統蔡英文大年初二慰問海巡同仁　肯定感謝戍守海疆辛勞

►基隆廟口奠濟宮祈求市運昌隆　副市長邱佩琳抽中農運「頭籤」

ET快訊
快訊／賴清德哀悼：帶著陳俊翰的理想前進
快訊／陳俊翰離世　總統府發聲
陳俊翰生前心繫「300名SMA病友沒藥吃」
陳俊翰逝世！罕基會創辦人震驚：他過年還說要出去玩
惹怒柬埔寨警「這1幕太扯」　晚安小雞求饒：影片是我編造的
快訊／陳俊翰逝世！王志安發道歉信
快訊／陳俊翰過世　家屬發聲「陪他走最後一哩路」
人物／40歲逝　陳俊翰昔專訪：實現理想不用靠運氣
陳俊翰逝世！罹患SMA「1歲就發病」　曾求母：別救我
快訊／晚安小雞、阿鬧下跪道歉了！　求柬埔寨原諒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年第一起！屏東鹽埔雞隻感染禽流感　撲殺9583隻黑羽土雞

陳俊翰生前心繫「300名SMA病友沒藥吃」：我就是其中之一

惹怒柬埔寨警「這1幕太扯」　晚安小雞求饒：影片是我編造的

春節連假為何不放到週日？　網曝兩難：放不放都會被罵

北風晚間8點觸陸！一圖看滾軸雲近逼　鄭明典：天氣將有變化

快訊／陳俊翰驚傳過世！新竹台大分院證實：肺部感染

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

日旅比國旅便宜？他曬2大1小「8天30萬」行程喊：真的沒有

基隆好日子愛心大平台啟用　謝國樑：共創社會關懷新里程

臺灣文學館「臺北分館」2025年開幕！落腳「糧食局倉庫」修復中

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

今年第一起！屏東鹽埔雞隻感染禽流感　撲殺9583隻黑羽土雞

陳俊翰生前心繫「300名SMA病友沒藥吃」：我就是其中之一

惹怒柬埔寨警「這1幕太扯」　晚安小雞求饒：影片是我編造的

春節連假為何不放到週日？　網曝兩難：放不放都會被罵

北風晚間8點觸陸！一圖看滾軸雲近逼　鄭明典：天氣將有變化

快訊／陳俊翰驚傳過世！新竹台大分院證實：肺部感染

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

日旅比國旅便宜？他曬2大1小「8天30萬」行程喊：真的沒有

基隆好日子愛心大平台啟用　謝國樑：共創社會關懷新里程

臺灣文學館「臺北分館」2025年開幕！落腳「糧食局倉庫」修復中

陳俊翰離世　蘇巧慧憶兩場景：陳律師用生命最後一刻教台灣人寶貴一課

肯德基「買1送1」連吃13天！解憂下午茶、炸雞桶下殺優惠碼一次收

快訊／「你是天使走過人間」　賴清德哀悼：帶著陳俊翰的理想前進

出門回來胖汪斷電「整隻搖不醒」　Q彈肉抖動媽嘆：誘惑都沒用

「非常律師」陳俊翰離世　綠委齊哀悼：很榮幸曾是並肩作戰的戰友

蔡英文不捨陳俊翰　總統府：強化身障者權益！續推陳律師關注政策

2025雙北世壯運17日開放報名！歡迎滿30歲體育好手參賽

陳俊翰40歲離世！罹罕病SMA　台大醫：肺部感染常是奪命主因

陳俊翰律師逝世！《夜夜秀》風波才落幕　賀瓏經紀公司發聲了

驚悚！國3客貨車自撞側翻起火　駕駛慘成焦屍無法辨識

尖叫雞賣力詮釋陳奕迅《浮誇》　狂破音仍堅強演唱網笑：快斷氣

生活熱門新聞

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

快訊／陳俊翰驚傳過世！新竹台大分院證實：肺部感染

上班族哀號「過年少放2天假」　原因曝光！PTT吵翻

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

長榮羽田返台班機孕婦分娩！飛機降松機　民航局：母子均安

不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

要開工了！　5星座事業運飛上天

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

初五「破五日」別說這字！　迎財神6禁忌一次看

英國The Body Shop宣布破產！台灣總代理：不受影響

晚安小雞柬埔寨園區遭毆？館長曝5疑點

初五晨7.3℃！明開工變天轉雨　大降10度時間曝

更多熱門

相關新聞

基隆市議會新春團拜　議長童子瑋盼共創幸福

基隆市議會新春團拜　議長童子瑋盼共創幸福

今天（15日）是甲辰龍年後第一個上班日，基隆市議會在1樓大廳舉辦團拜活動，30位市議員與議會工作人員互道恭喜外，市長謝國樑也帶著市府人員前來祝賀。議長童子瑋表示，過去一年的市政與大選選務，平安圓滿。今年是龍年象徵著勇氣、力量與幸福，基隆市議會會持續攜手民意，期許金龍年放下紛擾，共同致力基隆市的幸福與進步。

開工日新春團拜　謝國樑盼加倍回饋市民

開工日新春團拜　謝國樑盼加倍回饋市民

東岸商場爭議　謝國樑：市府願與NET洽談合作

東岸商場爭議　謝國樑：市府願與NET洽談合作

基隆「小偷隊」初四了！　3蒙面青年專竊香油錢吃鱉

基隆「小偷隊」初四了！　3蒙面青年專竊香油錢吃鱉

身障男生活不易　基隆警助申請補助救急

身障男生活不易　基隆警助申請補助救急

關鍵字：

基隆好日子愛心大平台謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

晚安小雞被抓　搜索現場找到一堆鬼娃

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

快訊／陳俊翰驚傳過世！新竹台大分院證實：肺部感染

晚安小雞、阿鬧現身　柬警記者會現場曝光

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

快訊／台版「非常律師」陳俊翰離世

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

上班族哀號「過年少放2天假」　原因曝光！PTT吵翻

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面