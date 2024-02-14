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社會 社會焦點 保障人權

基隆「小偷隊」初四了！3蒙面青年竊香油錢吃鱉　狼狽趴地聽說教

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆近1個月來發生多起土地公廟香油錢遭竊案件，由於犯嫌皆帶上頭套犯案，難以查緝身分，最後警方擴大搜索下鎖定犯案車輛，於大年初四13日深夜順利逮到3名年輕竊賊，且3人至少已犯下12起案件，偵詢後移送基隆地檢署偵辦。

▲▼ 基隆3名男子大年初四偷香油錢遭逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆3名男子大年初四偷香油錢遭逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方說明，該竊盜集團在近1個月內專門針對土地公廟行竊，犯案手法以3、4人一組，開車尋找目標，鎖定後以油壓剪及電動砂輪機強行破壞門鎖及香油錢箱行竊，基隆市警察局長翁群能相當重視，指示第三分局分局長童寶賢組專案小組積極偵辦，童分局長並於年節期間主持專案會議，要求儘速偵破，不容宵小對神明不敬，還給民眾一個安全的信仰場所。

▲▼ 基隆3名男子大年初四偷香油錢遭逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

案經專案小組擴大調閱監視器，迅速鎖定犯案車輛，於大年初四13日深夜11時許展開跟監查緝行動，最終在實踐路上的「福德宮」逮到26歲李姓男子、22歲周姓男子、21歲呂姓男子，並起獲大型油壓剪、電動砂輪機、拔釘器、剪斷之鎖頭、犯案時使用之面具及頭套等大批贓證物，而3人遭壓制上銬時，只能乖乖趴地聽員警說教「抓到你就要認命！知道嗎？這本來就有風險，偷神明更不應該，難道不是嗎？」

初步調查，3嫌至少在基隆、新北犯下12件以上的宮廟香油錢竊案，犯罪所得皆已花用殆盡，偵詢後依觸犯竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦並建請檢察官聲請羈押，另持續向上溯源，擴大偵辦。

▲▼ 基隆3名男子大年初四偷香油錢遭逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局第三分局呼籲，舉頭三尺有神明，做壞事必有報應，警方對不法宵小定嚴打究辦，不容侵害人民財產權，同時也提醒宮廟應加裝監視系統，裝設功德箱防竊等設備，每日清點香油錢，以減少被害，避免成為宵小覬覦目標。

▲▼ 基隆3名男子大年初四偷香油錢遭逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

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