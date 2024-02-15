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基隆市議會新春團拜　議長童子瑋盼攜手民意共創幸福

▲基隆市議會新春團拜互道恭喜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市議會新春團拜互道恭喜。基隆市長謝國樑（左5）、基隆市副市長邱佩琳（右5）、基隆市議長童子瑋（左4）、基隆市副議長楊秀玉（右6）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今天（15日）是甲辰龍年後第一個上班日，基隆市議會在1樓大廳舉辦團拜活動，30位市議員與議會工作人員互道恭喜外，市長謝國樑也帶著市府人員前來祝賀。議長童子瑋表示，過去一年的市政與大選選務，平安圓滿。今年是龍年象徵著勇氣、力量與幸福，基隆市議會會持續攜手民意，期許金龍年放下紛擾，共同致力基隆市的幸福與進步。

▲基隆市議會新春團拜互道恭喜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲30位基隆市議員與議會工作人員互道恭喜外，市長謝國樑也帶著市府人員前來祝賀。

市議會1樓大廳架設大紅色的看板寫下「隆吟德瑞」另有財神爺造型等多樣氣球，格外有過年氣氛，現場主持人還教起帶動唱，現場好不熱鬧。在議長童子瑋的帶領下，30位市議員互道恭喜，童子瑋除了在現場發放紅包外，並親自前往議會各科室慰問上班同仁。童子瑋指出，在這個充滿喜悅和希望的新開始，謹代表基隆市議會，向大家致以最誠摯的新春祝福，祝福大家在新的一年裡身體健康，事業順利，也祝福故鄉基隆市運昌隆、隆吟德瑞。

童子瑋還強調，2024年是基隆市「建市」一百週年。我們站在巨人的肩膀上，有賴無數先進集合智慧，打牢地基，讓這份城市的光榮與驕傲得以走過一個世紀。而傳遞市民的疑慮與需求是市議會的職責，在這一年多來市政府推出許多有別於過去的新政策與構想，激起市民廣泛的討論，許多政策亟待公開地、透明地向市民來報告說明。有賴接下來議會議程中，議會與市政府共同來合作，為市民來解惑、釋疑。

▲基隆市議會新春團拜互道恭喜。（圖／記者郭世賢翻攝）

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