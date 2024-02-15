基隆市府開工日新春團拜　謝國樑盼加倍努力回饋市民

▲基隆市府開工日新春團拜。基隆市長謝國樑（左2）、基隆市副市長邱佩琳（右2）、立法委員林沛祥（右1）、基隆市副議長楊秀玉（左1）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接過年後的第一個工作日，基隆市政府今天（15日）上午舉行2024甲辰年新春團拜，近千名市府同仁齊聚互道恭喜，市長謝國樑拱手向同仁道賀恭喜，期勉同仁努力做出成績來感謝市民，他強調將推動海港摩天輪，盼以和為貴透過溝通，解決與NET公司間的爭議。

基隆市政府新春團拜，由中和國小同學精彩熱情的舞蹈表演揭開序幕，謝國樑隨後率領副市長邱佩琳，與立委林沛祥、副議長楊秀玉在台上拱手向市府同仁互道新年恭喜，在簡單隆重的團拜儀式之後，謝國樑便與邱副市長一起在門口發送紅包，給參加團拜的市府在職以及退休同仁。

▲中和國小同學精彩熱情的舞蹈表演揭開序幕。



謝國樑受訪時表示，以「非常振奮」形容年假過後第一天上班的心情，並且勉勵所有同仁在新的一年好好的努力，做出一番成績，感謝基隆市民；他並強調，今年有很多工作需要透過溝通順利完成，包括在國門廣場興建摩天輪來吸引國際觀光人潮，摩天輪是很多國際海港城市的標準配備，市府也會多跟市民、社團溝通，讓大家了解摩天輪對於基隆市的觀光有正面的助益。

謝國樑接著指出，他也請副市長邱佩琳以及新科立委林沛祥協助，與NET公司討論未來是否有攜手努力的空間，表示NET過去在基隆努力的成績不容否認，他認為雙方在法律的見解雖然略有不同，但仍希望能夠異中求同，也希望以「和」字作為開春以後的訴求，市府主動釋出善意，期盼未來有合作的空間。

▲基隆市長謝國樑發紅包。

隨後，謝國樑隨即前往基隆市議會與議長童子瑋及議員們拜年祝賀，童子瑋表示過去一年議會執行穩健度過，有賴府會密切的聯繫，也期待新的一年可以成為市府、市議會、市民的重要橋梁。謝國樑表示，新的一年在議會的鞭策及民意督導之下，持續注重議會提供的訊息及想法，做好市政工作，新的市府團隊有新的政策及目標也會加強與府會保持順暢溝通。

▲基隆副市長邱佩琳發紅包。