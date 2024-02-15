　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陸籍漁船越界捕撈、盜砂！海巡署近8年驅離逾9000艘　裁罰2.8億

▲▼陸籍快艇翻覆，2漁民溺斃。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陸籍快艇翻覆，2名漁民不幸溺斃。（圖／記者林名揚翻攝）

文／中央社

一艘載4人的中國快艇14日越界闖入金門海域，2人落海不治，2人尚在海巡署偵防分署金門查緝隊製作筆錄。依海巡署近8年統計，驅離中國漁船逾9000艘，其中扣留近400艘。

福建金門地檢署主任檢察官施家榮今天告訴中央社記者，該案尚待海巡署詢問死者家屬意見、2名生還者證詞等初步蒐證程序，後續若移送檢方，不排除以「兩岸人民關係條例」朝非法入境偵辦。

施家榮指出，4名船員皆為男性，2名生還者分別來自重慶市及貴州省，2名死者則來自中國四川省，目前由海巡人員聯繫死者家屬中。

中國漁船非法越界主要樣態包括捕魚、盜砂等，依照海岸巡防機關海域執法作業規範，大陸船舶未經許可進入台灣地區限制或禁止水域，驅離無效、涉及走私、從事非法漁業行為、有塗抹或隱蔽船名、無船名、拒絕停船受檢等，視情節採取扣留船舶、物品及留置其人員等措施。

根據海巡署統計資料，2016年7月至2023年11月，共取締中國盜砂船近20艘次、沒收16艘次、盜採砂量達2萬5000多公噸，而驅離非法越界中國漁船則有9100多艘，其中扣留近400艘、沒入80多艘、裁罰2億8000萬多元。

「華益9號」抽砂船2022年越界抽取台灣領海海砂，被海巡署沒收1年半，後因無證據證明船主為共犯，不符供犯罪所用之物須屬犯罪行為人的要件，致二審高院撤銷抽砂船沒收處分。經海委會上訴，目前正在上訴、待審。

該案後，針對越界盜砂罰則，立法院去年12月18日三讀通過土石採取法第36條條文修正案、中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條條文修正案，未來違法抽砂所用船舶或設備，不問屬於犯罪行為人與否，都可沒收。

根據海巡署2023年績效統計月報中，金門縣地區取締非法越區捕魚資料顯示，共驅離中國船180艘、扣留中國船13艘。海巡署表示，針對中國船隻越界熱區，皆強化勤務部署，依兩岸人民關係條例賦予的驅離、扣留、留置、罰鍰、沒入漁具（獲）及漁船等6大取締手段，針對違法情節重大者，加強裁罰。

台灣海域屢遭中國漁船越界作業，海巡人員查緝時還曾遭衝撞。新竹海巡隊2023年9月29日在查緝越界捕撈中國漁船時，遭對方衝撞受損，經人員強制登船檢查，扣押該船、漁獲，並留置17名船長與漁工，詢後裁罰與求償。

ET快訊
快訊／內湖等公車　1女突從天上墜落
陸快艇越界翻覆2死！　馬上救起仍溺斃
晚安小雞「道具擺整桌」　四叉貓酸：去柬埔寨開萬聖節派對？
台積電噴709元天價！　10萬股民捶心肝
快訊／晚安小雞上銬「柬埔寨沒開直播」　原因曝光
孕婦長榮機上產子！　台大名醫1理由：適航證明是寫心安的
李多慧短裙熱舞畫面曝光！　DJ忙喊「裙子穿好」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／內湖1女墜樓躺公車站牌前！民眾嚇傻：再站外面一點就慘了

快訊／為買彩券！日產跑車「衝人行道」狂冒煙　男坐機車遭撞噴

陸籍漁船越界捕撈、盜砂！海巡署近8年驅離逾9000艘　裁罰2.8億

快訊／初六開工！台中民宅火舌狂燒亂竄　濃煙直沖天際

陸快艇越界翻覆2死！4船員來自內陸不諳水性　海巡馬上救起仍溺斃

苦命女從小半工半讀…母整天濃妝豔抹出門狂歡！她拒給扶養費獲准

北市公車女司機遭K！騎士不爽她按喇叭又超車...火爆畫面曝

「婆婆不喜歡我」婦躺馬路中央慘哭：我不要活了　八點檔畫面曝

10女控猥褻性侵！藉口喬駝背扯內衣襲胸　彰化狼師續押2月

「門口有錢在飛」警穿梭車陣撿7萬紙鈔　男接電話才知皮夾掉了

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

快訊／內湖1女墜樓躺公車站牌前！民眾嚇傻：再站外面一點就慘了

快訊／為買彩券！日產跑車「衝人行道」狂冒煙　男坐機車遭撞噴

陸籍漁船越界捕撈、盜砂！海巡署近8年驅離逾9000艘　裁罰2.8億

快訊／初六開工！台中民宅火舌狂燒亂竄　濃煙直沖天際

陸快艇越界翻覆2死！4船員來自內陸不諳水性　海巡馬上救起仍溺斃

苦命女從小半工半讀…母整天濃妝豔抹出門狂歡！她拒給扶養費獲准

北市公車女司機遭K！騎士不爽她按喇叭又超車...火爆畫面曝

「婆婆不喜歡我」婦躺馬路中央慘哭：我不要活了　八點檔畫面曝

10女控猥褻性侵！藉口喬駝背扯內衣襲胸　彰化狼師續押2月

「門口有錢在飛」警穿梭車陣撿7萬紙鈔　男接電話才知皮夾掉了

快訊／內湖1女墜樓躺公車站牌前！民眾嚇傻：再站外面一點就慘了

京元電開工團拜　看好今年AI爆量成長

長榮航1月營收年增16％　全線載客率達9成

南韓人口老齡化加速　每5名求職者有1人超過60歲

結婚47年恩愛夫離世　女持續6年情人節收到「亡夫送的鮮花卡片」

肯爺千字文回應與泰勒絲舊怨！認對她「幫助遠大於傷害」：我不是敵人

藍黨團17日臨時會「打臉韓國瑜」　他嘆可憐哪：首次協商被同志當塑膠

快訊／為買彩券！日產跑車「衝人行道」狂冒煙　男坐機車遭撞噴

心碎！ 小一女兒想送男生「情人節巧克力」　爸哭著和她一起做

慢得精彩美的亮眼！花蓮天生魅力無限　質感觀光吸引世界目光

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

晚安小雞慘了！恐要關完才能回台

晚安小雞造假證據疑被抓包　車上藏迷彩軍服

晚安小雞被逮！柬埔寨警方今開記者會　外交部回應了

即／晚安小雞遭柬警逮捕　刑事局證實揭他涉犯3罪名

3嫌電擊棒強押1男　警開12槍救人

甜美護專生約會失聯4天　跟媽媽警局團圓畫面曝

女警PO打靶照引熱議　網友全歪樓

快訊／台北環快賓士自撞！　駕駛命危

更多熱門

相關新聞

陸快艇越界翻覆2死！海巡馬上救起仍溺斃

陸快艇越界翻覆2死！海巡馬上救起仍溺斃

大陸一艘漁船14日非法越界捕撈，見我海巡署上前攔檢時還蛇行逃逸，最終翻覆，導致船上4人落海，其中2人不幸死亡；案發後國台辦表達強烈譴責，恐將升級成兩岸政治事件，引發外界關注。據悉，落水的4人來自四川、貴州等省，不諳水性加上當時沒穿救生衣，落水後雖然海巡立即將人救起，但仍有2人不幸溺斃。

陸對網紅管制趨嚴！6直播主「涉性暗示」遭停號

陸對網紅管制趨嚴！6直播主「涉性暗示」遭停號

驅離陸漁船釀2死陸嗆「惡性事件」　管碧玲：海域內執法是必須

驅離陸漁船釀2死陸嗆「惡性事件」　管碧玲：海域內執法是必須

陸漁船拒檢翻覆釀2死　綠黨團遺憾：中方應約束漁民別再非法跨界捕撈

陸漁船拒檢翻覆釀2死　綠黨團遺憾：中方應約束漁民別再非法跨界捕撈

陸漁船翻覆2死　柯文哲表達哀悼

陸漁船翻覆2死　柯文哲表達哀悼

關鍵字：

中央社金門大陸漁船越界捕撈

讀者迴響

熱門新聞

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

晚安小雞被抓　搜索現場找到一堆鬼娃

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

晚安小雞、阿鬧現身　柬警記者會現場曝光

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

上班族哀號「過年少放2天假」　原因曝光！PTT吵翻

長榮羽田返台班機孕婦分娩！飛機降松機　民航局：母子均安

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面