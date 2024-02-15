陸漁船拒檢翻覆釀2死　綠黨團遺憾：中方應約束漁民別再非法跨界捕撈

▲金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（圖／記者林名揚翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國大陸一艘快艇14日非法越界捕撈，並拒檢蛇行，在被金門海巡追緝過程中翻覆，船上4人落海，其中2人搶救不治身亡。國台辦痛批民進黨當局粗暴對待大陸漁民，嚴重傷害兩岸同胞情感。民進黨立院黨團今（15日）回應，跨黨派尤其國民黨立委陳玉珍都要求針對金馬等海域，國家應提升查緝陸籍和外國籍漁船越界的情勢，對此不幸事件表達遺憾，中方應要求漁民別再跨界非法捕撈，這才是正辦。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，對於驅逐過程不幸事件，表達遺憾，希望未來不要有類似事件發生，但就這個事件向海巡署了解，這些非法捕撈大陸漁船愈來愈多，讓台灣漁民不堪其擾，非法越界捕撈不僅傷害漁民權益，破壞海洋資源，也造成很多安全疑慮。去年有些事件，驅離過程、非法捕撈的中國漁船對我方產生非常危險性行為。

吳思瑤強調，海巡署基於保障漁民安全，捍衛重點海域界線，勢必要依法作業，依據兩岸人民關係條例第32條，針對大陸船未經許可經過台灣限制或禁止海域，依法要有必要作為，這艘漁船不僅進入限制海域而已，更進一步進入禁止海域，就是更核心的地方，這艘漁船還進行海上蛇行，海巡署依法行政，國人應當支持，這也是漁民期待的，保護漁民就是國家責任。

吳思瑤強調，這也是立法院要求，跨黨派尤其國民黨委員，審查預算或法案時，像是審議113年中央政府總預算案，國民黨立委陳玉珍領銜提案要求針對金馬等海域，國家應當超前部署，提升查緝陸籍和外國籍漁船越界的情勢，確保海域漁業資源，保護漁民權益，這是國民黨委員提案。

吳思瑤表示，跨黨派委員也都要求增加非法捕撈漁民漁船捕撈罰鍰、查緝作為，保護國家漁業資源和安全，海巡單位必須有所作為、回應台灣漁民長期期待，希望未來不要有憾事發生，但呼籲中方，要求中國漁民不要再跨界非法捕撈，問題徵點在中方漁民應停止到我方海域非法捕魚行為，這才是正辦。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，其實金門、馬祖很多鄉親長期受到中方漁船及各式船隻非法越界侵擾，常常有很多金馬居民會跟民代陳情，希望政府加強海巡、岸巡能量，這幾年不僅越界捕撈，尤其金馬澎抽砂船案件也造成國土安全重大危害，這次事件非常大遺憾，立法院將會全力支持海巡署造艦造船等協防違法行為，跨黨派都會全力支持。

洪申翰指出，國台辦說此次事件傷害兩岸傷害兩岸情感，這是不折不扣「提籃假燒金」，真正造成問題就是中方疏於管理、放縱，中方漁船非法侵害金馬居民權益，現在還說此次事件是傷害兩岸人民情感，完全是顛倒因果，對於這種說法金馬民眾絕不會服氣，希望國台辦收回這句話，該做的是好好管理自身漁船、非法作為，這才是負責任大國應該做的事，而非做吃豆腐、佔便宜的行為，讓人非常瞧不起。