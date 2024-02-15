　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸漁船拒檢翻覆釀2死　綠黨團遺憾：中方應約束漁民別再非法跨界捕撈

▲▼ 金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（圖／記者林名揚翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

中國大陸一艘快艇14日非法越界捕撈，並拒檢蛇行，在被金門海巡追緝過程中翻覆，船上4人落海，其中2人搶救不治身亡。國台辦痛批民進黨當局粗暴對待大陸漁民，嚴重傷害兩岸同胞情感。民進黨立院黨團今（15日）回應，跨黨派尤其國民黨立委陳玉珍都要求針對金馬等海域，國家應提升查緝陸籍和外國籍漁船越界的情勢，對此不幸事件表達遺憾，中方應要求漁民別再跨界非法捕撈，這才是正辦。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，對於驅逐過程不幸事件，表達遺憾，希望未來不要有類似事件發生，但就這個事件向海巡署了解，這些非法捕撈大陸漁船愈來愈多，讓台灣漁民不堪其擾，非法越界捕撈不僅傷害漁民權益，破壞海洋資源，也造成很多安全疑慮。去年有些事件，驅離過程、非法捕撈的中國漁船對我方產生非常危險性行為。

吳思瑤強調，海巡署基於保障漁民安全，捍衛重點海域界線，勢必要依法作業，依據兩岸人民關係條例第32條，針對大陸船未經許可經過台灣限制或禁止海域，依法要有必要作為，這艘漁船不僅進入限制海域而已，更進一步進入禁止海域，就是更核心的地方，這艘漁船還進行海上蛇行，海巡署依法行政，國人應當支持，這也是漁民期待的，保護漁民就是國家責任。

吳思瑤強調，這也是立法院要求，跨黨派尤其國民黨委員，審查預算或法案時，像是審議113年中央政府總預算案，國民黨立委陳玉珍領銜提案要求針對金馬等海域，國家應當超前部署，提升查緝陸籍和外國籍漁船越界的情勢，確保海域漁業資源，保護漁民權益，這是國民黨委員提案。

吳思瑤表示，跨黨派委員也都要求增加非法捕撈漁民漁船捕撈罰鍰、查緝作為，保護國家漁業資源和安全，海巡單位必須有所作為、回應台灣漁民長期期待，希望未來不要有憾事發生，但呼籲中方，要求中國漁民不要再跨界非法捕撈，問題徵點在中方漁民應停止到我方海域非法捕魚行為，這才是正辦。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，其實金門、馬祖很多鄉親長期受到中方漁船及各式船隻非法越界侵擾，常常有很多金馬居民會跟民代陳情，希望政府加強海巡、岸巡能量，這幾年不僅越界捕撈，尤其金馬澎抽砂船案件也造成國土安全重大危害，這次事件非常大遺憾，立法院將會全力支持海巡署造艦造船等協防違法行為，跨黨派都會全力支持。

洪申翰指出，國台辦說此次事件傷害兩岸傷害兩岸情感，這是不折不扣「提籃假燒金」，真正造成問題就是中方疏於管理、放縱，中方漁船非法侵害金馬居民權益，現在還說此次事件是傷害兩岸人民情感，完全是顛倒因果，對於這種說法金馬民眾絕不會服氣，希望國台辦收回這句話，該做的是好好管理自身漁船、非法作為，這才是負責任大國應該做的事，而非做吃豆腐、佔便宜的行為，讓人非常瞧不起。

ET快訊
快訊／台南公園女嬰　相驗結果出爐
快訊／大洗牌！　日本痛失全球第3大經濟體寶座
晚安小雞「大鬧柬埔寨」　背後4主角曝光！
中國官媒出手了！　梅西遭「全面封殺」
快訊／英國The Body Shop宣布破產　台灣總代理急聲
台南警喊價約砲報案少女　下場曝
護專正妹玩「脫單神器」失蹤　4天全待「2地點」
陸漁船被追翻覆2死　陸委會：支持嚴正執法，保護民眾權益
台中辣女警打靶照PO抖音慘了！　網全歪樓「濾鏡太母湯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院通過《海保法》！主管機關有五大權限　可劃設海洋庇護區

國民黨3日花蓮共識營行程曝光！　討論法案、攻防技巧還要分組討論

706件台糖豬均未檢出瘦肉精　綠黨團質疑台中「天選之肉」來源

瘦肉精風波因實驗室檢驗問題？　食安辦：調查沒排除任何可能

驅離陸漁船釀2死陸嗆「惡性事件」　管碧玲：海域內執法是必須

基隆市府開工日新春團拜　謝國樑盼加倍努力回饋市民

馬英九現身國民黨新春團拜　盼藍委提有利兩岸和平法案

藍將於東部連辦3天共識營　柯志恩：若要全程參與對立委有困難

「不能誤判訊息戰爭情勢」　學者：建議民進黨開抖音帳號

陸漁船拒檢翻覆釀2死　綠黨團遺憾：中方應約束漁民別再非法跨界捕撈

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

行政院通過《海保法》！主管機關有五大權限　可劃設海洋庇護區

國民黨3日花蓮共識營行程曝光！　討論法案、攻防技巧還要分組討論

706件台糖豬均未檢出瘦肉精　綠黨團質疑台中「天選之肉」來源

瘦肉精風波因實驗室檢驗問題？　食安辦：調查沒排除任何可能

驅離陸漁船釀2死陸嗆「惡性事件」　管碧玲：海域內執法是必須

基隆市府開工日新春團拜　謝國樑盼加倍努力回饋市民

馬英九現身國民黨新春團拜　盼藍委提有利兩岸和平法案

藍將於東部連辦3天共識營　柯志恩：若要全程參與對立委有困難

「不能誤判訊息戰爭情勢」　學者：建議民進黨開抖音帳號

陸漁船拒檢翻覆釀2死　綠黨團遺憾：中方應約束漁民別再非法跨界捕撈

行政院通過《海保法》！主管機關有五大權限　可劃設海洋庇護區

新年新目標！雲林縣府2024新春團拜　啟動國際友誼年

快訊／開工火警！高雄電纜工廠濃煙狂竄吞沒整條路　消防搶救中

陳禹勳披龍袍「鄉長變龍五」　開訓高喊：愛拚才會贏」！

兩度約砲高中女　女大生遭求償200萬！法官判免賠理由曝

被旅行社丟包國外怎麼辦？她呼籲「留收據自保」：別簽切結書

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

開箱！中台灣元宵8大主題燈區搶先看　中央公園水中巨龍甦醒

快訊／台南公園女嬰相驗結果曝　無外力傷痕...檢追查是否遭活埋

部落「放歌」力挺！邱軍瘦身收操備戰新專輯

政治熱門新聞

蔡壁如發文「願有情有義」　遭小草出征嗆：什麼時候加入國民黨？

游錫堃準備搬家　笑嘆：75歲過不一樣的春節

民進黨2026選將點兵　初選廝殺山雨欲來

台灣現行考績制度「75%人並列第一」　員工無須卓越防止殿後就好

王婉諭憶選戰「各黨都有來接觸」　拒不分區邀約「更在乎時力價值」

即／蔡壁如首日上班缺席新春團拜　盧秀燕曝原因

晚安小雞遭逮　外交部：尊重司法單位調查

游錫堃清理官邸！　陳昭姿留言「祝福」遭網轟：少來說場面話

張善政走春發送桃園福袋　內藏「招財龍」連老外都驚艷　

藍黨團提臨時會邀陳建仁說明瘦肉精　柯建銘曝2前提：問周萬來就好

攜手洪孟楷拚2026？蔣萬安回應了

陸漁船遭驅離釀2死國台辦譴責　邱太三：即時讓對岸知道相關情形

蔡壁如入中市府　柯：再找時間聊

柯：若綠提不出可信服解釋　只好加開臨時會

更多熱門

相關新聞

17日臨時會邀陳建仁專報食安？　藍委們把球拋給韓國瑜

17日臨時會邀陳建仁專報食安？　藍委們把球拋給韓國瑜

台中市政府驗出台糖肉品含禁檢出之瘦肉精「西布特羅」，國民黨立法院黨團拋出要求行政院長陳建仁進行專案報告。國民黨團總召傅崐萁今（15）日表示，希望17日能夠開臨時會，但尊重立法院長韓國瑜明日召開的朝野協商。對此，藍委柯志恩說，韓國瑜應該會取得這個三黨最大的共識，看看到底要不要加開臨時會；藍委洪孟楷則說，朝野協商今天會送出連署，並且會請韓國瑜明天召開朝野協商。藍委們表達意見，就看最後韓國瑜是否買單。

藍黨團提案「國王的臨時會」　綠酸為難韓國瑜：只為杯葛陳建仁報告

藍黨團提案「國王的臨時會」　綠酸為難韓國瑜：只為杯葛陳建仁報告

陸漁船翻覆2死　胡錫進：兩條人命啊！

陸漁船翻覆2死　胡錫進：兩條人命啊！

陸漁船被追翻覆2人溺亡！國台辦強烈譴責

陸漁船被追翻覆2人溺亡！國台辦強烈譴責

陸籍漁船金門翻覆2人溺斃　搶救畫面曝

陸籍漁船金門翻覆2人溺斃　搶救畫面曝

關鍵字：

海巡署金門陳玉珍吳思瑤台海局勢非法撈捕拒檢國台辦朱鳳蓮

讀者迴響

熱門新聞

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

開工財神到！　5生肖財運旺整年

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

快訊／熊熊生了！

晚安小雞慘了！恐要關完才能回台

25歲深田詠美「慘遭追稅千萬」

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

機長爆航空黑暗面！竟遭某航空公司董座放話惡整

4生肖、4星座小心了！　過年後「恐出大事」

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面