陸快艇越界翻覆2死！4船員來自內陸不諳水性　海巡馬上救起仍溺斃

▲檢方將該艘翻覆快艇吊起，將釐清是否有撞擊痕跡。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、莊智勝／金門報導

大陸一艘漁船14日非法越界捕撈，見我海巡署上前攔檢時還蛇行逃逸，最終翻覆，導致船上4人落海，其中2人不幸死亡；案發後國台辦表達強烈譴責，恐將升級成兩岸政治事件，引發外界關注。據悉，落水的4人來自四川、貴州等省，不諳水性加上當時沒穿救生衣，落水後雖然海巡立即將人救起，但仍有2人不幸溺斃。

海巡署金馬澎分署14日下午1時許在金門海域執行春節期間防堵陸船越界勤務時，發現一艘沒有船名的快艇越界捕撈，立即上前準備驅離，並要求該快艇受檢，不料對方卻不理會，還蛇行逃逸拒檢，最終不慎翻覆，導致船上4人落海，其中2人送醫後搶救不治，宣告死亡。

初步了解，2名生還的船員分別來自重慶、貴州，另外不幸溺斃的2人則均是四川省人，4人家境情況不佳，因此選擇到廈門出海捕魚賺錢，但由於4人都來自較為內陸的省份，不諳水性，加上當時未穿著救生衣，雖然落水時間短、海巡立刻救起，但仍有2人不幸溺斃。

金門地檢署檢方偵辦本案，目前還在進行2名生還者證詞蒐證程序，但由於2人說話都有濃厚鄉音，因此進度緩慢。此外，海巡署目前積極聯繫2名死者家屬中，盼家屬能來台相驗，協助處理後事。

檢方今下午也將該艘翻覆的快艇吊上岸查驗，將仔細勘驗是否有撞擊痕跡，將釐清是快艇操作不當自行翻覆、還是遭到撞擊後才翻船釀成悲劇。