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大陸 大陸焦點 特派現場

中國對網紅管制趨嚴！　6名直播主內容「涉性暗示」遭停號

▲。（示意圖／CFP）

▲大陸近期對網紅管制越來越嚴謹。（示意圖／CFP）

文／中央社

根據中國公安部網安局微信公眾號消息，近日西藏公安機關依法查處6名直播主，並指其在直播期間展示不良內容，涉及言語、性暗示、挑逗性語言及動作，擾亂社會公共秩序，將永久封停帳號。

1日，拉薩網警發現，「西藏BC」等6名區內主播在某網路平台以「PK」的形式進行低俗直播活動。

隨後，拉薩網安部門立即組織警力對直播內容展開固證工作，並派警力聯合城關區公安局、堆龍區公安局對涉事主播巴某某某、米某某某、西某某某、彭某、瓊某、格某某某6人依法進行傳喚審查。

根據中方訊息，經審查，巴某某某為吸引流量，獲得更多的平台禮物分成，與其他5名女主播以直播「PK」獲勝後對女主播進行低俗懲罰為誘餌，吸引大量網民打賞。

▲（圖／視覺中國CFP）

▲先前大胃王「吃播」帳號也遭刪除。（示意圖／CFP）

該6人均對其在網上進行低俗直播，擾亂社會公共秩序的行為供認不諱。

根據「中華人民共和國治安管理處罰法」相關規定，拉薩市堆龍區公安機關依法對巴某某某作出行政拘留15日的處罰，拉薩市城關區公安機關依法分別對米某某某、西某某某、彭某作出行政拘留10日的處罰，瓊某、格某某某作出行政拘留7日的處罰，並協調網信部門對該6名涉事主播的帳號作出永久封停的處罰。

中國對網紅採取嚴管，除了對性暗示等內容採取管理外，此前大胃王吃播也因中國當局警告不容浪費食物後，「吃播」帳號也遭到刪除。

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