海底撈推出「科目四」MV　小鮮肉店員變成天團！

文／香港01

海底撈的洗腦歌舞「科目三」去年跳到街知巷聞紅遍中港台，甚至剛來香港表演的知名日本舞團Avantgardey都跟跳，引起網友極大反應，可見該舞有多紅。近日海底撈更推出新MV，新春期間請來幾個顏值高的男店員、男職員組成「男團」，大跳新舞「科目四」。

▼海底撈請來男店員、男職員拍熱舞MV。（圖／翻攝微博）

中、港、台去年掀起跳抖音舞「科目三」熱潮，此舞以洗腦電音再配上扭動腳踝動作，不少藝人都學跳幾步，甚至有香港小學生都跟跳，不過韓國性感神DJ Soda較早前就因為跳「科目三」而不小心弄傷腳部，引發不少人擔心此舞蹈的安全性。

海底撈趁新春再推出新舞科目四，更將新舞排成MV，日前分別在微博和小紅書推出。整條片片長1分22秒，影片中找來5個來自不同省市分店的小鮮肉店員、職員，由制服裝扮搖身一變為男團裝扮，全黑裝束跳新舞「科目四」，眾人像男團般狂跳，還有佈景及打燈，5個男生也有台型兼走位，制作非常認真， 強調要「為客人送上充滿活力的祝福」。

網友對此MV反應甚大，有網民驚訝海底撈製作水準媲美內地娛樂圈，「海底撈要改進軍演藝圈了嗎？」、「火鍋是幌子，海底撈其實是一家娯樂公司」、「這些員工可以當代言人了吧」、「别跳了，直接c位出道，團名叫海底撈天團」。

不過也有網民想知店員、職員們是否收費也是男團價，有人更直指「真的是笑出来」，認為若是普通男團跳科目三會平平無奇，「可是社畜打工人上班期間還要被公司選出来跳男團舞哈哈哈哈」，「有種熟人跳舞的尴尬」，不過看過該MV見舞步也不容易， 大家要跟跳真的要小心。