跳就沒紅包！他發起「禁親戚小孩跳科目三」活動　萬人響應

▲寧夏夜市日前辦科目三舞蹈大賽。（圖／記者陳以昇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大陸歌曲〈科目三〉在抖音上爆紅，寧夏夜市日前還特地以此曲做主題辦比賽，卻掀兩派爭議。眼看農曆新年將近，近日就有人在臉書發起活動「禁止親戚小孩跳科目三」，直呼「跳科目三直接趕出去，不能趕不給紅包」，活動狂吸2.8萬人注意。

有網友在臉書發起活動，「禁止親戚小孩跳科目三」，日期選在年假第一天2月8日，說明處寫下「跳科目三直接趕出去，不能趕不給紅包，讓傷眼睛的舞下去」。不過，主辦人也補充，活動純屬娛樂，「會思考的都知道齁！」「就只是娛樂而已，沒有意識型態！拜託不要自己腦補。」

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截至今（1）日上午10點，活動狂吸2.8萬人響應，不少人紛紛留言直呼，「必須支持，過年就播這首歌會跳的沒有紅包」、「只要給我跳科目三，我就讓他從小年夜跳到初六開工。人家在圍爐，你就在那邊跳到守歲長一歲」、「跳科目三的一律只包2百。」

也有網友貼出截圖，無奈直呼「變成寒假作業」，因為有人PO出寒假作業單表示，「家人的小孩被老師規定，寒假作業之一是跳科目三的舞蹈，然後要錄影上傳給老師。」令一票網友傻眼，「這種舞自己跳著爽就好，放在作業太瞎了吧？」