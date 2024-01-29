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上課亂跳科目三！國小師祭「練字帖」：跳1次就抄1遍

▲▼寧夏夜市科目三大賽冠軍出爐。（圖／記者陳以昇攝）

▲《科目三》熱潮延燒全台，寧夏夜市還舉辦舞蹈大賽。（圖／記者陳以昇攝）

記者楊惠琪／台北報導

大陸抖音神曲《科目三》紅遍全球，寧夏夜市為此舉辦舞蹈比賽，也燒進國小校園。新北市北大國小教師陳民峰透露，有學生在上課時，趁他轉身寫黑板時偷偷跳，為了維持課堂秩序，利用寒假想出對策，設計出「我愛科目三：硬體字練習歌詞抄寫本」，開學後將貼在教室布告欄「善意提醒」，上課亂跳就「練字帖」伺候。

陳民峰受訪時指出，《科目三》在校園相當流行，班上至少有3分之1的學生都會跳，甚至有學生會在課堂間，趁老師轉身寫黑板時偷跳，不外乎是吸引同學注意，也挑戰老師權威，學期末寫學生成績單評語時，一度猶豫要不要寫進去。

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陳民峰說，以前求學練習寫作文時，會透過寫歌詞來訓練文筆，也會蒐集歌詞修辭的資料，因而突發奇想，把《科目三》歌詞拿來給學生練習手抄，雖然歌詞本身文學性普通，但起碼字難、筆畫夠多，讓學生練練字也不錯。

不過，陳民峰也說，練字帖不是真的要作為懲罰用，純粹博君一笑，開學後可能貼在教室牆上「善意提醒」學生，希望讓喜歡上課搞怪的學生稍微收斂。他說，有些老師會透過罰寫課文或抄文章來處罰學生，短期的確可停止失序行為，但長期也可能造成學生對該科目討厭，如果因為罰抄《科目三》，稍微讓學生「降溫一下」也不錯。

陳民峰把「我愛科目三：硬體字練習歌詞抄寫本」在個人粉專分享，提供各校教師和家長下載使用，如果受不了學生或孩子經常跳，不妨「跳一遍，寫一張」，吸引許多網友分享，有網友說：「這個是讓小朋友遠離《科目三》的方法嗎？」、「用魔法打敗魔法~上課跳一遍寫一張」、「想吃就讓你吃個夠的概念嗎」。

▲陳民峰設計「我愛科目三：硬體字練習歌詞抄寫本」。（圖／陳民峰提供）

▲陳民峰設計「我愛科目三：硬體字練習歌詞抄寫本」。（圖／陳民峰提供）

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