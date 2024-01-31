防止陸科目三「舞統」台灣？　國台辦：十分可笑

▲寧夏夜市致歉後，最終堅持順利舉行「科目三」大賽。（圖／記者陳以昇攝）

記者任以芳／北京報導

台北寧夏夜市日前舉辦「科目三舞蹈賽」引起極大爭議，事後觀光協會致歉，堅持比賽照常舉行，被外界砲轟科目三「舞統」台灣。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（31）日回應，憂心科目三「舞統」台灣以及禁止螺螄粉來台，十分可笑，完全是「反中」反到反智。

陳斌華指出，「科目三」通過社交平台風靡兩岸，台北寧夏夜市不久前舉辦的相關比賽，民眾踴躍參與、叫好聲四起，對這種新穎的創意方式，我覺得挺好。

陳斌華表示，「民進黨擔憂『舞統台灣』，如同最近禁止大陸螺螄粉輸入一樣，非常可笑。」台灣年輕人喜歡這些事物，讓台灣綠營政客、「台獨」分子視為如臨大敵，「答案只有一個，就是因為這些都來自大陸。」

陳斌華痛批，綠營政客、「台獨」分子眼裡，吃螺螄粉會被「統戰」，跳「科目三」會被「舞統」，完全是「反中」反到反智。兩岸同文同種，尤其是青年人有一樣美食愛好和流行文化與品味，相互影響，再正常不過。

最後，陳斌華強調，台灣年輕人喜歡吃大陸零食、看大陸影視劇、唱大陸某音神曲，已經成為一種潮流和生活方式。「民進黨一些政客和『台獨』分子，跟不上年輕人的節奏，為政治私利一味進行操弄，只會被年輕人所拋棄。」

北市寧夏夜市日前以抖音熱曲「科目三」為主題舉辦舞蹈大賽引發論戰，寧夏夜市觀光協會除了致歉，還是堅持舞蹈比賽仍會照常舉辦，最終吸引20組報名，最小的參賽者僅4歲。