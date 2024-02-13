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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白擬邀賴清德國情報告　綠樂見「李登輝模式」：要即問即答請提修憲

▲▼賴清德龍山寺發放福袋。（圖／翻攝自共訊畫面）

▲總統當選人賴清德。（圖／翻攝自共訊畫面）

記者杜冠霖／台北報導

藍白陣營希望總統當選人賴清德就任後到立院國情報告，且要採即問即答模式。民進黨立委王定宇今（13日）受訪時表示，民進黨態度保持開放，樂見總統國情報告，但按照現行規定總統到立院報告沒有即問即答，有一個折衷方法是「李登輝模式」，讓立委全部提問完後，由總統做綜合性回答，避免質詢即問即答混亂了行政院長跟總統之間的分際，若要即問即答，也請國民黨提修憲案。

《中華民國憲法增修條文》明定，立法院於每年集會時，「得」聽取總統國情報告，但並未規定如同官員備詢「即問即答」的形式。這個規定源自國民大會，台灣民主化後，前總統李登輝也曾依據《憲法》至國民大會作國情報告，會後留下來聽取國大代表的國是建言，最後由李綜合答覆，但當時的形式並無官員備詢時「即問即答」的強制力。

而傳出國民黨團有意提案，提議聽取準總統賴清德國情報告，並主張以「即問即答」方式，要求賴接受民意檢驗，可望成為中華民國憲政體制第一人。

王定宇表示，是否到立法院國情報告，基本上憲法規定該怎麼辦就怎麼辦，賴清德從擔任立委、市長、院長，不論是備詢或報告都不陌生，但必須尊重憲法法制規定，按照現行規定總統到立院報告沒有即問即答。

王定宇指出，有一個折衷方法是李登輝模式，讓立委全部提問完後，由總統做綜合性回答，避免質詢即問即答混亂了行政院長跟總統之間的分際，若要即問即答，請國民黨提修憲，憲法秩序還是要尊重，若可以即問即答，行政院長馬上降下來成為幕僚長角色、而非最高行政首長。

王定宇直言，賴清德是否到立院國情報告，民進黨態度保持開放，樂見總統國情報告，但必須在尊重憲法規定前提下，若要即問即答，也請國民黨尊重憲政體制、提修憲案，到時候該怎麼做就怎麼做，李登輝模式是折衷模式，這是過去案例，也許是大家可以接受方向。

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