王婉諭憶選戰「各黨都有來接觸」　拒不分區邀約「更在乎時力價值」

▲前時代力量立委王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

前時力立委王婉諭2024大選征戰竹縣第二選區，最終雖創下第三勢力區域立委得票數歷史新高，仍鎩羽而歸。王接受《ETtoday新聞雲》專訪時坦言，選完之後到現在每天都還沒睡超過6小時。至於選戰過程，王表示，有他黨詢問是不是直接加入不分區，但對她非常在乎時代力量在台灣的價值，不是以自己的前途為考量。

2024大選甫結束，新科立委開心的搬遷、裝潢新辦公室外，也有一群人忙著收拾行囊、為下一步考量，王婉諭當時以黨主席身份「御駕親征」新竹縣第二選區，打出驚奇一仗，讓國民黨立委林思銘的連任之路嚇出一身冷汗，但作為黨主席的王婉諭除了自身敗選外，也面臨政治生涯另一挫敗「時代力量政黨票未過補助款門檻」。

王婉諭現在是時代力量代理黨主席，日前也宣布參與決策委員選舉，努力為政黨存亡最後一搏，她接受《ETtoday新聞雲》專訪時坦言，選戰期間確實各黨都有人來討論合作，不只是民進黨還有許多小黨也有來談，但要合作還有政黨票考量，必須要思考如何維持政黨主體性。

至於總統當選人賴清德提出的民主大聯盟是否有來接洽？王婉諭表示，多多少少有一些討論，但政黨的主體性來說不太適合這樣處理。王補充，也有他黨詢問是不是直接加入不分區，但對她個人來說，維持台灣第三勢力更重要，「我非常在乎時代力量在台灣的價值跟存在，不是以自己的前途為考量。」

王婉諭在新竹縣打出驚奇一仗，她回憶整場選戰過程時表示，從九月開始民調一路往上拉，10月底差距就大概在7至8個百分點，雖然我們一直往上衝，但林思銘也在往上，差距一直沒辦法拉近，真的很可惜，他在地方畢竟是五屆議員、一屆立委，深耕已久，我們相對來說資源跟組織比較少一些，跑的時間也比較短一點。

王婉諭指出，畢竟6月才徵召開始聚焦新竹縣，過去都比較關注全國性的議題，且新竹縣從中央到地方都是國民黨，資源上確實有差，有些議題甚至媒體的空間確實比較受限，資源落差確實很大，沒辦法追上那個差距。

至於竹北選區取得領先，王婉諭指出，竹北第三勢力空間大一些，畢竟外來人口多，越傳統的區域確實是對小黨比較辛苦，不可諱言，較傳統的選區還是仰賴資源綁樁、組織票影響很大。

王婉諭表示，當初評估就是如果竹北沒有大贏、機會相對較小，最後竹北只有小贏、竹東能拉平就很厲害了，剩下的鄉鎮遼幅太廣，我們沒有那麼多經營的人力，所以幾乎都輸。選戰期間黨務選務兩頭燒，王婉諭也坦言，黨務的部分確實要花很多力氣，比較辛苦一些，還有全國的政黨票要顧。

至於選戰期間有黃國書、姚人多背書，未來有考慮政黨合作的可能性？王婉諭表示，自己一直都是非常開放態度，若能讓地方有所改變都願意嘗試，像這次是第三勢力選到史上藍綠以外、得票率最高的區域立委，地方對於改變有所期待，在這樣的前提下，跟任何政黨合作的可能性都是開放的，不只是區域立委選舉，未來很多政策上也是。