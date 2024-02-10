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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王婉諭直言時力不缺席2026　竹縣驚奇一役「我當然是評估選項之一」

▲▼前立委王婉諭、高嘉瑜。（圖／記者杜冠霖攝）（留稿用）

▲前時代力量立委王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024大選結束，國會迎來全新局面，而曾在政壇有一席之地的時代力量，卻面臨存亡之秋，王婉諭接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，時代力量不會缺席2026，竹竹苗是相對來說比較需要推出候選人的區域，「我自己當然是評估的選項之一。」王也坦言，不論是2026的縣市長或是2028，若在沒有合作的狀況下想要翻盤，確實是很困難。

2024大選甫結束，新科立委開心的搬遷、裝潢新辦公室外，也有一群人忙著收拾行囊、為下一步考量，王婉諭當時以黨主席身份「御駕親征」新竹縣第二選區，打出驚奇一仗，讓國民黨立委林思銘的連任之路嚇出一身冷汗，但作為黨主席的王婉諭除了自身敗選外，在黨存亡之際還有更大的難題要面對。

2024遭逢嚴重挫敗，但時力並沒有休養生息空間，面對下次選戰，王婉諭表示，整體來說2026議員和縣市首長的選舉，時代力量不能也不會缺席，竹竹苗是相對來說比較需要推出候選人的區域，她自己當然是評估的選項之一，不論是2026還是2028，都可以做考慮。現在剛選完，還要繼續關注，有一些這次選舉過程或是過去累積的人才，確實蠻適合，但他們不一定是時代力量黨籍，這些人都還要再溝通。

至於2026跟2028大選和其他政黨合作？王婉諭表示，她在當黨主席這段時間一直都是開放的，也覺得應該要，這次選舉後可以看到，不只是時代力量這麼慘，黨也有內部要檢討的部分，整個大環境把除了民眾黨外的第三勢力壓縮到非常小。

王婉諭指出，未來當然樂見有所合作，但也要看各黨意向，務實來說，過去跟現在的政黨合作跟聯盟，都會遇到一個問題，小黨的理念堅持跟主張比較大，若要談合作要仔細思考妥協的空間到哪。

但對於未來選情，王婉諭坦言，不論是2026的首長或是2028，若在沒有合作的狀況下想要翻盤，確實是很困難，縣市首長如此、區域立委也是，民進黨這次選的再差，仍然佔有一定基本盤。記者也追問，是否將選戰佈局著重在議員部分？王認為，「我覺得是，希望能有十席以上議員空間。」

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