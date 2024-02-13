年初四曬柯文哲雙手捂面照　黃國昌玩諧音哏喊：阿北出事啦！

▲黃國昌在臉書貼出與柯文哲的合成照。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者詹宜庭／台北報導

今（13日）為農曆大年初四，民眾黨立委黃國昌在臉書上發出與民眾黨主席柯文哲的合成哏圖，並寫下「大年初四沒有解決不了的事，就算道路崎嶇，忍不住想大喊阿北出事啦！也要直直的往前邁進。」逗趣圖文引發網友留言喊，「這樣消遣阿北...我也要！」。

黃國昌在過年期間於臉書連續發布哏圖與文章，大年初一為「大年初一，祝大家每天笑嘻嘻，不管事業愛情運氣通通一飛蔥天」；大年初二為「大年初二，國昌祝大家天天都快樂，面對任何流言蜚語跟負面能量，通通蔥二不聞，勇敢朝目標前進！」；大年初三為「大年初三，國昌跟大家說安安，未來遇到過不去的關卡，只要使出三蔥威脅，輕鬆轉身過人，危機困難通通甩在身後」；大年初四為「大年初四，沒有解決不了的事，就算道路崎嶇，忍不住想大喊阿北出事啦！也要直直的往前邁進。」

而在黃國昌今日發布的合成哏圖中可見，柯文哲雙手捂面，右邊的黃國昌則比出思考手勢，圖中字幕打上「四咧蔥啥」、「阿伯初四啦」大字，逗趣內容引發網友喊「這樣消遣阿北...我也要！」、「謝謝老師終於跟阿北合體，政壇最喜歡的兩人」、「好在有悄委員陪阿北，小草們覺得安心」等。