快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空：基於人道主義決定派機

▲越竹航空表示基於人道主義，會派機載台灣旅客返台。（圖／越竹航空提供）

記者楊惠琪／台北報導

292名台灣旅客參加年代旅遊越南富國島行程卻遭丟包，傳出因年代旅遊尚未付清包機費用，部分團員恐滯留越南。越南越竹航空台灣總代理董事長張志嘉今發出聲明表示，基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，決定派遣飛機載運旅客平安返回台灣。

越竹航空聲明指出，今日下午與美加國際旅行社（年代旅遊）董事長林大鈞、品保協會秘書長等人召開協調會，年代旅遊董事長林大鈞稱因為過年期間銀行無法取款，尚未付清2月14號富國島回台北的包機費用，以致不知道如何讓旅客回台。

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越竹航空表示，在越竹航空台灣總代理張董事長與越竹航空討論後，基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，最終決定派遣飛機載運旅客平安返回台灣。

▲年代旅遊昨日出面說明旅客被丟包事件。（圖／記者蔡玟君攝）

292名台灣旅客跟團到越南富國島參加5天4夜行程慘遭丟包，越南WInnER國際旅行社總經理唐凱昨透露，明天返台包機費用因年代旅遊尚未付清，旅客恐滯留越南。林大鈞今（13日）上午接受 《ETtoday新聞雲》訪問時說，電子機票票號均已取得，遭丟包遊客明天將分3班次抵台。他強調地接旅行社亂放話，也再批評對方「以團費恐嚇旅客非常惡劣」。他表示，為確保旅客安全，待明天遊客順利抵台，會召開記者會把事實真相一次說清楚。

觀光署稍早則說明，本次事件係因美加國際旅行社（年代旅遊）未付款給越南地接社造成的糾紛，目前年代旅遊已跟地接社達成協議，當地旅行社將會接待旅客完成行程，旅客沒有滯留情形，班機將會依原訂時間於今（13）日、明（14）日返國。關於越竹航空班機，觀光署表示，年代旅遊於今日與航空公司協調，觀光署已要求該旅行社務必讓旅客平安回到台灣。

觀光署進一步指出，後續將會同品保協會至美加國際旅行社查察是否違反旅行業管理規則及旅遊定型化契約相關規定，會依事證積極查辦，並促請該旅行社妥處旅客權益。