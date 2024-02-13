　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空：基於人道主義決定派機

▲▼越竹航空。（圖／越竹航空提供）

▲越竹航空表示基於人道主義，會派機載台灣旅客返台。（圖／越竹航空提供）

記者楊惠琪／台北報導

292名台灣旅客參加年代旅遊越南富國島行程卻遭丟包，傳出因年代旅遊尚未付清包機費用，部分團員恐滯留越南。越南越竹航空台灣總代理董事長張志嘉今發出聲明表示，基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，決定派遣飛機載運旅客平安返回台灣。

越竹航空聲明指出，今日下午與美加國際旅行社（年代旅遊）董事長林大鈞、品保協會秘書長等人召開協調會，年代旅遊董事長林大鈞稱因為過年期間銀行無法取款，尚未付清2月14號富國島回台北的包機費用，以致不知道如何讓旅客回台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

越竹航空表示，在越竹航空台灣總代理張董事長與越竹航空討論後，基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，最終決定派遣飛機載運旅客平安返回台灣。

▲▼年代旅遊出面說明旅客被丟包事件。（圖／記者蔡玟君攝）

▲年代旅遊昨日出面說明旅客被丟包事件。（圖／記者蔡玟君攝）

292名台灣旅客跟團到越南富國島參加5天4夜行程慘遭丟包，越南WInnER國際旅行社總經理唐凱昨透露，明天返台包機費用因年代旅遊尚未付清，旅客恐滯留越南。林大鈞今（13日）上午接受 《ETtoday新聞雲》訪問時說，電子機票票號均已取得，遭丟包遊客明天將分3班次抵台。他強調地接旅行社亂放話，也再批評對方「以團費恐嚇旅客非常惡劣」。他表示，為確保旅客安全，待明天遊客順利抵台，會召開記者會把事實真相一次說清楚。

觀光署稍早則說明，本次事件係因美加國際旅行社（年代旅遊）未付款給越南地接社造成的糾紛，目前年代旅遊已跟地接社達成協議，當地旅行社將會接待旅客完成行程，旅客沒有滯留情形，班機將會依原訂時間於今（13）日、明（14）日返國。關於越竹航空班機，觀光署表示，年代旅遊於今日與航空公司協調，觀光署已要求該旅行社務必讓旅客平安回到台灣。

觀光署進一步指出，後續將會同品保協會至美加國際旅行社查察是否違反旅行業管理規則及旅遊定型化契約相關規定，會依事證積極查辦，並促請該旅行社妥處旅客權益。

ET快訊
女噁心、嘔吐一查「全堵住了」！2處長腫瘤　醫：大腸鏡也過不了
YTR型男機長宣布退休「這17年很痛苦」　失去2段婚姻
快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空發聲
胡鴻鈞返港闖禍！　高鐵站被捕
明天回得來？　越竹航空仍有航班未確認
知名教授癌逝遺產全給小三　正宮提告輸了
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

苗栗美食推薦　1個20元！通霄煎包4家大PK

YTR型男機長宣布退休「這17年很痛苦」失去2段婚姻！爆航空黑暗面

快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空：基於人道主義決定派機

富國島遊客今明返台「尚有1航班未確認」　觀光署積極協調中

秒飛日本！到「台版兼六園」賞落雨松　藏「免費」流量密碼

龍年拜年　5種對象「吉祥話」大公開

北港朝天宮甲辰年國運籤出爐　「福祿自有慶家門」求得中上籤

和「八點檔主角」一樣的症頭　建築工人急奔醫院

媲美醫學中心！聯新導入直線加速器設備　癌症醫療中心全新啟用

買16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡：退款不賣了

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

苗栗美食推薦　1個20元！通霄煎包4家大PK

YTR型男機長宣布退休「這17年很痛苦」失去2段婚姻！爆航空黑暗面

快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空：基於人道主義決定派機

富國島遊客今明返台「尚有1航班未確認」　觀光署積極協調中

秒飛日本！到「台版兼六園」賞落雨松　藏「免費」流量密碼

龍年拜年　5種對象「吉祥話」大公開

北港朝天宮甲辰年國運籤出爐　「福祿自有慶家門」求得中上籤

和「八點檔主角」一樣的症頭　建築工人急奔醫院

媲美醫學中心！聯新導入直線加速器設備　癌症醫療中心全新啟用

買16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡：退款不賣了

投資總是賠錢？　理財專家揭12種認知偏誤「強化心理素質」

桃竹賣壓3大區「中壢3300戶居冠」　在地：脫北客需求大

「開什麼車」看出你性格！　英調查揭：SUV車主最愛家

過年打麻將揪「橘毛招財貓」坐鎮！　牠認真盯牌賺罐罐笑翻千人

苗栗美食推薦　1個20元！通霄煎包4家大PK

YTR型男機長宣布退休「這17年很痛苦」失去2段婚姻！爆航空黑暗面

快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空：基於人道主義決定派機

腎肝衰竭患者受惠！日本首誕生「器官移植用」基改豬　明年秋臨床

3種社交方式暴露你很低情商　新一年請擺脫「社交小白」稱號

去年六都房價最狂大里漲28%　專家：首購族可鎖定TPASS範圍

廟裡電風扇無插電自轉20分鐘　目擊者驚：扇頭還左右擺動！

生活熱門新聞

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

屏東男違停買飲料！她反錄影大喊：檢舉達人在這

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

更多熱門

相關新聞

富國島遊客今明返台「尚有1航班未確認」　觀光署積極協調中

富國島遊客今明返台「尚有1航班未確認」　觀光署積極協調中

292名台灣旅客跟團到越南富國島參加5天4夜行程慘遭丟包，年代旅遊與越南地接旅行社因款項糾紛各執一詞。交通部觀光署今表示，年代旅遊已跟地接社達成協議，旅客會接續完成行程，並依原訂時間於今明兩天陸續返國，但其中有一班越竹航空尚未確定是否飛，已要求該旅行社務必讓旅客平安回台，後續也將查察旅行社是否有違規情事。

遭爆「欠包機費」富國島返台航班恐喊卡　年代旅遊：已取得機位

遭爆「欠包機費」富國島返台航班恐喊卡　年代旅遊：已取得機位

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

被丟包富國島氣炸！　18人自行返台還遭逼簽切結書

被丟包富國島氣炸！　18人自行返台還遭逼簽切結書

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

關鍵字：

年代旅遊富國島越南丟包林大鈞越竹航空

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

「財神爺對我微笑」　高雄父女刮中2000萬元頭獎

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲

即／女山友雪霸獨攀摔谷亡　勇消救援也墜谷送醫

過年跑外送接44單「12小時薪資曝」！一票搖頭喊慘

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面