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女部落客一家12口遭丟包越南　凌晨「還在找飯店」：返台提告

▲▼富國島世界最長跨海纜車，富國島Sunworld Cable Car，越南太陽集團纜車，越南旅遊，富國島旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲年代旅遊疑似因付款與溝通問題，導致近300名台客遭地接丟包在越南富國島。（圖／記者蔡玟君攝）

記者柯沛辰／綜合報導

知名旅行社「年代旅遊」疑似因付款與溝通問題，導致近300名台灣客被丟包在越南富國島。受到波及的部落客「段段」除了發文報平安，也透露一家12口有老有小，到半夜12點還在喬住哪裡，目前已經保留好證據，返台就會提告。

部落客「段段-LindaTuan」在臉書發文表示，年代旅遊沒有付錢給當地地接，導致許多行程跟住宿都出問題，「如果你們打算找年代旅遊跟團的，請打消這個念頭」。

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段段透露，她們12人的小團第一天付了近70萬的團費，沒有原本說好的導遊領隊，行程要去的纜車跟遊樂園，門票也成問題，連旅行社原先安排的餐廳也因春節沒有營業，導致他們必須自行找餐廳解決溫飽。

幸運的是，有好心的司機沒收到半毛錢，依然願意前來接送，「昨晚還差點不知道要在哪過夜，一家12口有老有小，到半夜12:00還在喬住哪裡，因為根本沒訂好當初說好的飯店，太多太多狀況一言難盡...」

段段說，好在有神隊友臨危不亂，臨時安排行程，自行找到好玩的水上樂園及美味餐廳，才讓他們一家的行程可以繼續下去，「真的無法想像，如果是出錢讓父母自己出遊，老人家遇到這些情況，根本會不知道如何處理。」

段段表示，旅行社的行為很不負責任，他們已經留存證據，等回到台灣再來提吿。

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