過年遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

▲近300名台灣遊客在富國島被丟包。（圖／網友提供）



記者朱祖儀／綜合報導

近300名台灣旅客春節到越南富國島旅遊卻慘被丟包，被當地業者要求支付720美元才能繼續行程，事後不少旅客上網分享經歷。一名女苦主透露，自己也是被當地地接丟包的團員之一，所幸當時越南導遊「阿孝」伸手救援，他們才能順利脫困，因此覺得非常感謝。

原PO在臉書社團「富國島（越南) 自由行 + Phu Quoc ( Viet Nam )」發文表示，她就是過年到越南富國島被丟包的團員之一，不過很感謝的是，越南導遊阿孝得知他們受困在飯店之後，隨即用最快的速度且合理的價格，派遣一輛遊覽車來接走他們整團22人以及一名領隊，且過程中阿孝也很客氣且十分積極，因此大力推薦。

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▲原PO透露，阿孝聯絡遊覽車將他們救出。（圖／翻攝自Facebook／富國島（越南) 自由行 + Phu Quoc ( Viet Nam )）



阿孝本人也在同個社團內發文，表示從事情爆發之後，短短半天就有上百人打電話向他求助，這2天發生在富國島的事情，讓他覺得很遺憾，但他真誠希望可以幫助到所有聯絡到他的遊客，希望大家都能安全，且在富國島留下美好回憶，因此如果還有人需要幫助，都可以和他聯絡。

不少網友看到後，紛紛表示「熱心助人的阿孝辛苦了，謝謝你」、「這個是我們台灣旅行社的問題，欠款才導致發生這個事情，感謝幫忙」、「旅遊最擔心就是這種被放生的狀況，開心的出發變成傷心的回憶，真的很掃興」，還有另一名網友表示，「希望大家能過年心情不要影響…我們越南地接社其實都是很微薄的利潤，我們都希望給客人好的越南旅遊體驗」。