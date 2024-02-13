　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

▲▼台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

▲近300名台灣遊客在富國島被丟包。（圖／網友提供）

記者朱祖儀／綜合報導

近300名台灣旅客春節到越南富國島旅遊卻慘被丟包，被當地業者要求支付720美元才能繼續行程，事後不少旅客上網分享經歷。一名女苦主透露，自己也是被當地地接丟包的團員之一，所幸當時越南導遊「阿孝」伸手救援，他們才能順利脫困，因此覺得非常感謝。

原PO在臉書社團「富國島（越南) 自由行 + Phu Quoc ( Viet Nam )」發文表示，她就是過年到越南富國島被丟包的團員之一，不過很感謝的是，越南導遊阿孝得知他們受困在飯店之後，隨即用最快的速度且合理的價格，派遣一輛遊覽車來接走他們整團22人以及一名領隊，且過程中阿孝也很客氣且十分積極，因此大力推薦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣旅行團受困越南富國島。（圖／翻攝自Facebook／富國島（越南) 自由行 + Phu Quoc ( Viet Nam )）

▲原PO透露，阿孝聯絡遊覽車將他們救出。（圖／翻攝自Facebook／富國島（越南) 自由行 + Phu Quoc ( Viet Nam )）

阿孝本人也在同個社團內發文，表示從事情爆發之後，短短半天就有上百人打電話向他求助，這2天發生在富國島的事情，讓他覺得很遺憾，但他真誠希望可以幫助到所有聯絡到他的遊客，希望大家都能安全，且在富國島留下美好回憶，因此如果還有人需要幫助，都可以和他聯絡。

不少網友看到後，紛紛表示「熱心助人的阿孝辛苦了，謝謝你」、「這個是我們台灣旅行社的問題，欠款才導致發生這個事情，感謝幫忙」、「旅遊最擔心就是這種被放生的狀況，開心的出發變成傷心的回憶，真的很掃興」，還有另一名網友表示，「希望大家能過年心情不要影響…我們越南地接社其實都是很微薄的利潤，我們都希望給客人好的越南旅遊體驗」。

ET快訊
遊富國島被丟包　「無名英雄」現身！火速救走23人
「校花級星二代」2年沒工作！　烏來餐廳打工
比市政還累！蔣萬安代班太太「一打三」　嚇：趕快提前上工
青青突宣布！　賣79萬IG帳號
快訊／女獨攀雪霸摔谷身亡！　勇消救援也墜谷
快訊／第三張2000萬刮出！　父女嚇傻：財神爺真的到了
國旅真的無優點沒救了？　PTT曝「1超強好處」
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

她一開「LINE新功能」抓夫外遇　小三5年照片全曝光　

你相信算命嗎？引發正反兩派熱議　網友：算命不代表你很脆弱或迷信

過年吃太多？在家「這樣動」簡單助燃脂

青龍年運勢大逆轉！　1生肖「犯五鬼」注意

8縣市低溫特報！今晚明晨「下探10度」

過年不怕無聊！Google輸入關鍵字「爽玩7款小遊戲」　小精靈爆懷念

外送員慘摔車「一輩子不能再跑」　釣出同行比慘：3年開了4次刀

31歲男出車禍左足踝被削平　9hrs馬拉松精準接合...恢復功能

新年告別10種「窮心態」！積極正向迎財神

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

過年遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

她一開「LINE新功能」抓夫外遇　小三5年照片全曝光　

你相信算命嗎？引發正反兩派熱議　網友：算命不代表你很脆弱或迷信

過年吃太多？在家「這樣動」簡單助燃脂

青龍年運勢大逆轉！　1生肖「犯五鬼」注意

8縣市低溫特報！今晚明晨「下探10度」

過年不怕無聊！Google輸入關鍵字「爽玩7款小遊戲」　小精靈爆懷念

外送員慘摔車「一輩子不能再跑」　釣出同行比慘：3年開了4次刀

31歲男出車禍左足踝被削平　9hrs馬拉松精準接合...恢復功能

新年告別10種「窮心態」！積極正向迎財神

梅西遭中港兩地封殺！　綠委嘆：把足球當政治威而鋼

暖爐剛買幾天「秒收服貓信徒」　主子吵醒家人只為它：快幫偶開

離機場超近！桃園再蓋225戶社宅　預計2027年完工

不談連任潛在對手黃珊珊、吳思瑤　蔣萬安：祝大家財源廣進

溫班亞瑪生涯第2次「大三元」用火鍋達成　馬刺輕鬆斬暴龍

松井裕樹日、英、西、韓四聲道受訪　嚇到來訪媒體

過年遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

飼主PO照嘆「我養的貓長得有點怪」　變形紙箱笑噴千人：是大橘貓

歐開合唱團憶炮炸往事！主持人揭「終極暗黑」鞭炮玩法

台北燈節年後正式登場　蔣萬安：好好體驗在地特色

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

生活熱門新聞

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

屏東男違停買飲料！她反錄影大喊：檢舉達人在這

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

忘年會高衩妹熱舞！長官祭1萬要護理師明年跳

14縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

除夕夜婆婆指定菜色　新手媳婦傻眼了

3星座桃花滿滿　真愛甜蜜到白頭

更多熱門

相關新聞

被丟包富國島氣炸！　18人自行返台還遭逼簽切結書

被丟包富國島氣炸！　18人自行返台還遭逼簽切結書

台灣旅行團大年初三（12日）發生在越南富國島遭丟包事件，還被當地業者要求支付720美元（約新台幣逾2.25萬元）才能繼續行程。現在又傳出當天有18人已自行搭機回台，一名旅客指出旅行社還要他們簽脫隊切結書，但所有人都拒絕，並保留法律追訴權。

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

越南地接社再好心一次：先繼續行程

越南地接社再好心一次：先繼續行程

台團越南遭丟包　苦主：大家現金不多

台團越南遭丟包　苦主：大家現金不多

關鍵字：

旅遊越南台灣丟包導遊

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

「財神爺對我微笑」　高雄父女刮中2000萬元頭獎

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

「晚安小雞」直播扮豬仔闖詐騙園區！驚見血手印　遭暴打失聯

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

木星拉提手術失敗：超像開山老妖

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面