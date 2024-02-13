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遭爆「欠包機費」富國島返台航班恐喊卡　年代旅遊：已取得機位

▲▼年代旅遊出面說明旅客被丟包事件。（圖／記者蔡玟君攝）

▲年代旅遊總經理林大鈞澄清遭丟包旅客明天返台機位沒有問題。（圖／記者蔡玟君攝）

記者楊惠琪／台北報導

292名台灣旅客跟團到越南富國島參加5天4夜行程慘遭丟包，越南WInnER國際旅行社總經理唐凱昨更透露，明天返台包機費用因年代旅遊尚未付清，旅客恐滯留越南。年代旅遊總經理林大鈞今（13日）回應，電子機票票號均已取得，遭丟包遊客明天將分3班次抵台，強調地接旅行社亂放話，再批評對方「以團費恐嚇旅客非常惡劣」。他表示，為確保旅客安全，待明天遊客順利抵台，會召開記者會把事實真相一次說清楚。

唐凱昨表示，在交通部觀光署駐胡志明市辦事處致電關心後，決定「以遊客安全為優先」，再好心一次，先讓旅客繼續行程再追討欠款，並透露，有一架越竹航空的包機，年代旅遊還沒付包機費，明天的包機可能就不飛了。

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林大鈞今受訪澄清，包括被丟包旅客在內的750名旅客，均已取得電子機票票號，其中有150名旅客今天中午12點時從越南起飛回台灣，其餘600名旅客明天將分別搭乘早上10點、中午12點與晚上班機回台，其中被丟包的292名旅客，均已安排在明天返台。

▲▼越竹航空，Bamboo Airways。（圖／記者蔡玟君攝）

▲年代旅遊遭爆還欠越竹航空包機費。（示意圖／記者蔡玟君攝）

林大鈞今再提3點聲明，強調因考量旅遊品質，當初出團前就已協調好款項採「月結」模式，由於228連假關係，才訂在2月26日前付清；其次按照協議，地接旅行社應該完成所有行程；以及不能另外跟團員收取任何費用。他並批評，先前已經協議號2月底付款，地接旅行社卻一再放謠言，還恐嚇客人收取團費，非常惡劣。

針對越南WInnER國際旅行社總經理唐凱表示「再好心一次」，先讓旅客繼續行程再追討欠款，林大鈞回應，為避免節外生枝，所有真相會等700多名旅客順利抵台後，再一次說清楚，至於有旅客揚言對年代旅遊提告，林大鈞表示，會拿出誠意處理，對於先行返台的旅客、以及約80名多支付720美元的旅客，都會全權負責處理，該道歉會道歉。

此事件爭議是有台灣旅客昨在社群平台臉書（Facebook）發文表示，跟團出國旅遊遇到詐騙，旅行期間到了越南富國島後，才收到當地旅行社WInnER發聲明，因年代旅遊出團前僅支付不足1/10團款，年代旅遊負責人信用破產，惡意從1月起積欠未付清款項，因無法再承受損失，才需跟旅客收費720元美金繼續行程。但年代旅遊與越南地接旅行社因款項糾紛，雙方各執一詞。

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