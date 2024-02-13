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被丟包富國島氣炸！　18人自行返台還遭逼簽切結書

▲台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

▲台灣旅行團被丟包越南富國島。（圖／網友提供）

記者張靖榕／綜合報導

台灣旅行團大年初三（12日）發生在越南富國島遭丟包事件，還被當地業者要求支付720美元（約新台幣逾2.25萬元）才能繼續行程。現在又傳出當天有18人已自行搭機回台，一名旅客指出旅行社還要他們簽脫隊切結書，但所有人都拒絕，並保留法律追訴權。

這次越南富國島之旅因年代旅遊出包，總計影響292名旅客行程，部分人願意支付720美元繼續行程，部分旅客則因覺得掃興乾脆買機票先行回國，然而先行回台的18人相當氣憤，表示旅行社不僅不幫忙，還逼他們簽脫隊切結書，代表若自行離隊，旅行社將不賠償損失。

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一名黃先生表示，18個人都拒簽切結書，「簽了我回來，等於是說我自認倒楣。」他拿出切結書，上頭畫了一個大叉，一旦簽署將可能無法像旅行社求償。

▲年代旅行社被炎上。（圖／記者蔡玟君攝）

▲年代旅行社被炎上。（圖／記者蔡玟君攝）

黃先生加碼爆料，第一天晚餐就已碰到惡劣待遇，餐廳上的全是冷掉的飯菜，顯示當時旅遊業者間的糾紛就已浮上檯面。

年代旅遊負責人林大鈞表示，富國島行程今年剛開，雙方在磨合階段遇上付款認知有差異，才會發生這種狀況。年代旅遊試圖將問題降溫，但後續仍不斷被爆料，出團前就2至3周就出現情況，竟然還不肯退款。

年代旅遊初三遭爆因與當地接待旅行社（WInnER）商業糾紛，導致近300人的旅行團在春節期間被丟包越南富國島，旅行社與地接發生問題，卻是旅客被要求多付錢，而且回國後還得主動向年代旅遊求償，令旅客非常氣憤。

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