富國島遊客今明返台「尚有1航班未確認」　觀光署積極協調中

▲台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

記者楊惠琪／台北報導

292名台灣旅客跟團到越南富國島參加5天4夜行程慘遭丟包，年代旅遊與越南地接旅行社因款項糾紛各執一詞。交通部觀光署今表示，年代旅遊已跟地接社達成協議，旅客會接續完成行程，並依原訂時間於今明兩天陸續返國，但其中有一班越竹航空尚未確定是否飛，已要求該旅行社務必讓旅客平安回台，後續也將查察旅行社是否有違規情事。

觀光署表示，本次事件係因美加國際旅行社（年代旅遊）未付款給越南地接社造成的糾紛，目前年代旅遊已跟地接社達成協議，當地旅行社將會接待旅客完成行程，旅客沒有滯留情形，班機將會依原訂時間於今（13）日、明（14）日返國，其中有一班越竹航空尚未確定是否飛，年代旅遊將於今日與航空公司協調，觀光署已要求該旅行社務必讓旅客平安回到台灣。

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觀光署指出，後續將會同品保協會至美加國際旅行社查察是否違反旅行業管理規則及旅遊定型化契約相關規定，會依事證積極查辦，並促請該旅行社妥處旅客權益。

針對越南地接WInnER國際旅行社總經理唐凱指稱，年代旅遊還沒付包機費，台灣遊客恐滯留越南。年代旅遊總經理林大鈞稍早受訪回應，包括被丟包旅客在內的750名旅客，均已取得電子機票票號，其中有150名旅客今天中午12點時從越南起飛回台灣，其餘600名旅客明天將分搭3班飛機回台，強調是越南地接旅行社亂放話，待所有旅客平安返台，將召開記者會說明整起事件。

