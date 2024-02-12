過年半夜狂追劇！醫示警簡直慢性自殺　一有這「3狀況」快停

▲許多人都會運用假期在半夜追劇，姜冠宇指出熬夜絕對是慢性自殺的行為。（圖／CTWANT提供）



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春節連假期間，許多人都會運用假期在半夜追劇，常常不知不覺就會熬夜到早上。對此，台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇透露，今年過年值班時，遇到許多因各種原因晚上不能睡、睡不著或根本不睡覺的患者，其血壓收縮壓都是190mmHg起跳，超過200mmHg的還不在少數，甚至有些過年住院的街友，半夜被護理師回報血壓220mmHg當下是在追劇。對此，他表示熬夜絕對是慢性自殺的行為，小心你就是過不了年的那一群人。

姜冠宇於11日在臉書專頁「姜冠宇醫師」發文指出，今年過年值班，在半夜時遇到許多晚上因為各種原因不能睡、睡不著或根本不睡覺的患者，其血壓收縮壓都是190mmHg起跳，超過200mmHg的還不在少數，另外還有一些過年住院的街友，半夜被護理師回報血壓220mmHg當下竟是在用手機追劇，病人被他罵一頓後，就被沒收手機、好好吃藥。

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姜冠宇說，對於有慢性病的族群而言，半夜追劇絕對是慢性自殺的行為，對年輕族群也一樣，如果半夜追劇，一感到眼框不舒服或頭暈、想吐，必須立刻停止，並量一量自己的血壓，若血壓逼近180mmHg上下，至少隔天就必須要就醫，且要用藥物控制，不然離中風就近了。

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