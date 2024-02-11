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貴州茅台「龍茅」漲至8000元人民幣又跌回4000 　「仍一瓶難求」

貴州茅台「龍茅」漲至8000元人民幣又跌回4000 　「仍一瓶難求」

▲貴州茅台龍年生肖酒「龍茅」上市至今仍一瓶難求。（圖／翻攝自什麼值得買）

圖文／CTWANT

因應龍年新年到來，中國白酒龍頭貴州茅台循往例推出龍年生肖酒，中國南方日報報導，原價2999元人民幣（約新台幣13195元）的「龍茅」，在上市後一度飆高到8000元（約新台幣35200元）人民幣，儘管後來又回跌到4000元人民幣，但市場上依然一瓶難求。

報導指出，多家中國名酒企業都有推出龍年生肖酒，包括茅台、五糧液、汾酒、珍酒等，而相較於用來飲用，生肖酒更大的價值是來自於收藏。去年跟前年的「兔茅」、「虎茅」，市場價格也一度被炒到6000-7000元人民幣不等。

1月6日晚上7點，「龍茅」在i茅台數字營銷平台正式開啟申購，首日共有超過850萬人次參與申購，也打破去年「兔茅」首日預約的200萬人紀錄，再創新高。即使申購成功，很多消費者也還沒拿到現貨。

業內人士指出，目前生肖酒整體市場在頭部企業的帶領下不斷擴容，相較於飲用價值，投資收藏價值是支持生肖酒銷售火爆的重要原因。

報導指出，儘管市場喊價已較之前的8000元人民幣下滑，但這是正常的價格回調，而目前的市場狀況，「龍茅」仍是供不應求。茅台集團一開始會控制「龍茅」的投放量，大約要到產品上市半個月，才會開始大量釋出，同時隨著數量增加，供不應求的狀況會得到緩解，市場價格自然也會回落。

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