初三了！清晨3.3℃急凍　下波強冷空氣時間曝

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今天是大年初三，18縣市低溫特報！中央氣象署觀測，清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉的3.3度。氣象署表示，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則說，真正要再有稍強一點的冷空氣南下，可能要等到20日左右，時間還久，有待觀察。

►低溫特報：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署指出，今天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，西半部、花蓮及金馬都出現局部10度以下低溫，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升，預測高雄以北及東半部高溫約20至23度，屏東可達25度，西半部日夜溫差大；由於水氣偏少，各地均為晴到多雲的天氣，僅花、東及恆春半島有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，初四至初六輻射冷卻影響，清晨氣溫仍偏低，留意日夜溫差相當大，各地為晴到多雲，僅東部及東南部有零星短暫雨；初七東北季風稍增強，北台灣天氣轉涼，北部及東半部有局部短暫雨，中南部為多雲到晴。

氣象署預報，周六及周日東北季風減弱，北台灣氣溫回升，環境風場轉偏東風至偏南風，東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳聖宇在臉書表示，下一波東北季風增強預估要等到初六晚間，並且持續到初七白天，但強度並不強，預估只有北部、東北部、東部會略受影響，降雨機會提高，溫度稍轉涼；周末很快又會轉為東南到偏南風，天氣持續穩定，溫度偏暖；真正要再有稍強一點的冷空氣南下，可能要等到20日左右，時間還久，有待再觀察。