14縣市低溫特報！新竹苗栗「非常寒冷」今晚明晨下探6度

▲今日天氣晴朗穩定，但日夜溫差大。（示意圖／記者宋良義攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署09:58持續針對14縣市發布低溫特報，氣象署提醒，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今(12日)晚至明(13日)清晨，部分縣市有10度以下氣溫發生的機率；其中，新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

低溫特報

影響時間：12日晚上至13日上午

＊橙色燈號(非常寒冷)：新竹縣、苗栗縣

＊黃色燈號(寒冷)：新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣

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▲氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

根據氣象署預報，今日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，低溫方面，清晨西半部、花蓮及金馬都出現局部10度以下低溫，其中桃、竹、苗、中、彰、投、雲林及台南則有局部6至7度左右低溫發生。

氣象署指出，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升；預測白天高雄以北及東半部高溫約20至23度，屏東地區可達25度，西半部日夜溫差大，請留意溫度變化、適時增添衣物；由於水氣偏少，各地均為晴到多雲的天氣，僅花、東地區及恆春半島有零星短暫雨。

大年初四至初六(13日至15日)輻射冷卻影響清晨氣溫仍偏低，日夜溫差相當大；各地為晴到多雲，僅東部及東南部有零星短暫雨。氣象署也提醒，大年初五馬祖、金門及大年初六馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。