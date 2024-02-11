初二清晨4℃！　16縣市低溫特報

▲今天是初二回娘家的日子。（圖／視覺中國）

記者葉國吏／綜合報導

大年初二受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨最低溫出現在清晨4：40苗栗縣三灣鄉4度，氣象局針對全台16縣市發佈低溫特報。強烈冷氣團明天白天起就開始減弱，但早晚溫差仍大。

今天（11日，大年初二）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北台灣天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中部以北及宜蘭低溫只有8-11度，其他13-15度。氣象局針對全台16縣市發佈低溫特報：

[廣告]請繼續往下閱讀...

【橙色燈號(非常寒冷)】

桃園市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲16縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

白天氣溫略為回升，北部及宜花高溫17-19度，其他地區可以來到20-25度，西半部日夜溫差大，請留意溫度變化、適時增減衣物，注意保暖；天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨。

大年初三（12日）清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台南以北及宜蘭低溫只有8-11度，其他地區14、15度，請大家務必做好保暖工作，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升，西半部留意日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。

大年初四、初五（13日、14日）清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，留意日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅東南部地區有零星短暫雨；大年初五馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。