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快訊／氣象署深夜發布13縣市低溫特報！

▲▼玉山大年初一雪景宛如仙境。（圖／氣象署）

▲玉山大年初一雪景。（圖／氣象署）

記者董美琪／綜合報導

氣象署於22點28分發布低溫特報，預計影響時間為10日晚上至11日上午。以下為黃色燈號發布地區：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣。

由於10日至12日清晨受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，有局部10度以下低溫發生的機率。今(10日)晚至明(11日)上午雲林以北、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

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明天(11日，大年初二)強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北台灣天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中部以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他13至15度，請大家務必做好保暖工作，白天氣溫略為回升，北部及宜花高溫17至19度，其他地區可以來到20到25度，西半部日夜溫差大，請留意溫度變化、適時增減衣物，注意保暖；天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨。

大年初三(12日)清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台南以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他地區14、15度，請務必做好保暖工作，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升，西半部留意日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。

大年初四、初五(13日、14日)清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，留意日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅東南部地區有零星短暫雨；初五馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

另外，民眾務必注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；也千萬留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

● 黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

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