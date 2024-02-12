小學生買咖啡「冰塊灑一地」老闆氣炸！　調監視器發現感人反轉

▲ 男童闖禍後留下道歉信和千元紙鈔。（圖／翻攝自Naver Cafe）

記者陳宛貞／編譯

南韓發生一起暖心事件，一名無人咖啡廳店長發現店裡冰塊灑了一地，而「兇手」是一名不熟悉機器如何操作的小學生，闖禍後竟一走了之，令老闆十分無奈卻只能自認倒楣，沒想到事後這名小學生重回案發現場，還留下令他感動不已的一封信。

綜合《朝鮮日報》等韓媒，這名店長近日在網路論壇以「被小學生善意的影響力感動的一天」為題發文分享，他經營無人咖啡廳已經3年，1月8日透過監視器查看店內狀況時發現冰塊灑了一地，倒帶一看發現是一名不會操作機器的小學生，沒有把杯子放到製冰機上就按下開關，冰塊才會掉得到處都是。

男童見狀嚇了一跳，趕緊拿出杯子放上製冰機，看起來也猶豫了一下是否應該清理地板，但最後還是直接離開，令店長十分無奈，但總之男童已經付了飲料錢，他也只好自認倒楣，沒想到當晚到店裡巡視時，卻在櫃子上發現男童留下的紙條和一張1000韓元紙鈔。

他再次調閱監視器才發現，原來男童在事發約一小時後就重回現場，不僅對著監視器鏡頭彎腰道歉，還用手指向他放紙條的位置，而紙條上寫著，「老闆，很抱歉。我是第一次來無人咖啡廳，不知道怎麼用所以把冰塊灑出來。下次不會再這樣了，會清理乾淨的。雖然只是小錢還是希望可以幫上忙。祝您生意長紅、幸福快樂，最後再次向您道歉。」

男童的心意令店長相當感動，「開店3年以來疲倦的心瞬間獲得救贖的感覺」，「這是我第一次被小學生感動到」，「這張1000元我會好好珍藏在錢包裡。他的心意我收下了，現在換我來回報他。」由於男童消費明細中有留下聯絡方式，店長承諾，「雖然不知道這家店會開多久，但直到關門的那天，這名學生都可享有終身免費。」

這段感人故事經媒體曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示感動，「看起來是優秀的父母把家庭教育做得很好」、「信也寫得好好，爸媽一定很欣慰，孩子你做得很好」、「誰家的小孩怎麼這麼棒」、「這種小孩也是大人的榜樣」、「好帥氣的學生，知錯且懂得道歉，這樣就夠了，你會成為帥氣的人的」。